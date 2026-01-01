Implementeer Matrix Conduit met één klik installatie.
Lichtgewicht op Rust gebaseerde Matrix homeserver voor veilige, gefedereerde chat met minimaal resourceverbruik.
Kies een VPS-abonnement voor Matrix Conduit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Matrix Conduit kunt bouwen
Matrix Conduit is een eenvoudige, snelle en betrouwbare Matrix homeserver geschreven in Rust. Ontworpen als een lichtgewicht alternatief voor Synapse, wordt het geleverd als één enkele binary met een ingebouwde RocksDB-database, waardoor de noodzaak voor PostgreSQL of andere externe diensten wegvalt en de benodigde bronnen om je eigen chatserver te draaien drastisch worden verlaagd.
Conduit zelf hosten op een VPS geeft je volledige eigendom over de berichtgeschiedenis, media en encryptiesleutels, terwijl het nog steeds federeert met het wereldwijde Matrix-netwerk. End-to-end encryptie is standaard ingeschakeld, en elke standaard Matrix-client zoals Element, FluffyChat of Cinny maakt direct verbinding, zodat je community de tools blijft gebruiken die ze al kennen.
Key features van Matrix Conduit
Lichte voetafdruk
Enkele Rust binary met een ingebedde RocksDB-opslag draait comfortabel op kleine VPS-abonnementen waar Synapse moeite zou hebben.
End-to-end encryptie
Privéruimtes en directe berichten zijn standaard versleuteld, zodat de inhoud van berichten onleesbaar blijft voor iedereen behalve de ontvangers.
Matrix-federatie
Maak wereldwijd contact met gebruikers op elke andere Matrix homeserver via het open Matrix-protocol en het federatienetwerk.
Geen externe database
Slaat alle gegevens op in een ingebedde RocksDB-instantie, waardoor de complexiteit van PostgreSQL-installatie, -afstemming en -back-up wordt geëlimineerd.
Ondersteunde standaardclients
Werkt met Element, FluffyChat, Cinny, Nheko en elke andere client die de Matrix client-server API ondersteunt.
Registratietokenbeheer
Beveilig het aanmaken van nieuwe accounts met een gedeeld geheim token, zodat alleen mensen die je uitnodigt zich kunnen aanmelden op je server.
Waarom zou je Matrix Conduit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.