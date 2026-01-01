Matrix Conduit is een eenvoudige, snelle en betrouwbare Matrix homeserver geschreven in Rust. Ontworpen als een lichtgewicht alternatief voor Synapse, wordt het geleverd als één enkele binary met een ingebouwde RocksDB-database, waardoor de noodzaak voor PostgreSQL of andere externe diensten wegvalt en de benodigde bronnen om je eigen chatserver te draaien drastisch worden verlaagd.

Conduit zelf hosten op een VPS geeft je volledige eigendom over de berichtgeschiedenis, media en encryptiesleutels, terwijl het nog steeds federeert met het wereldwijde Matrix-netwerk. End-to-end encryptie is standaard ingeschakeld, en elke standaard Matrix-client zoals Element, FluffyChat of Cinny maakt direct verbinding, zodat je community de tools blijft gebruiken die ze al kennen.