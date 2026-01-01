Parseable is een open-source observability data lake speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven dankzij slimme caching en kolomopslag.

Parseable zelf hosten op een VPS geeft u een complete observability-backend onder uw eigen controle: een HTTP-ingestie-API compatibel met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, waarschuwingen en rolgebaseerde toegang — alles zonder ingestiekosten per GB, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige loggegevens naar externe SaaS-providers.