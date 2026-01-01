Installeer Parseable met één-klik installatie.
Hoogwaardige observability datalake voor logs, metrics en traces, gebouwd in Rust bovenop Apache Parquet.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Parseable kunt bouwen
Parseable is een open-source observability data lake speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven dankzij slimme caching en kolomopslag.
Parseable zelf hosten op een VPS geeft u een complete observability-backend onder uw eigen controle: een HTTP-ingestie-API compatibel met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, waarschuwingen en rolgebaseerde toegang — alles zonder ingestiekosten per GB, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige loggegevens naar externe SaaS-providers.
Key features van Parseable
Parquet-eigen opslag
Sla opgenomen gebeurtenissen op als kolomgeoriënteerde Apache Parquet-bestanden voor snelle analytische zoekopdrachten en dramatische compressie vergeleken met onbewerkte JSON.
OpenTelemetry gereed
Accepteer logs, metrics en traces via het OpenTelemetry-protocol, zodat bestaande collectors en SDK's gegevens kunnen verzenden zonder codewijzigingen.
SQL-query-engine
Query telemetrie met bekende ANSI SQL over elk tijdsbereik, met subseconde respons op geïndexeerde velden en gepartitioneerde scans.
Ingebouwde dashboards
Bouw interactieve dashboards en opgeslagen query's direct in Parseable zonder een aparte visualisatietool toe te voegen.
Meldingen en RBAC
Definieer drempelwaarde-gebaseerde waarschuwingen op logstromen en verleen beperkte toegang aan teams via rolgebaseerd toegangsbeheer op stromen en tenants.
Kostenefficiënte retentie
Slimme cache en gelaagde opslag houden recente gegevens snel toegankelijk voor zoekopdrachten, terwijl oudere partities gecomprimeerd op schijf blijven voor langdurige bewaring.
Waarom zou je Parseable op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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