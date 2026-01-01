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Hoogwaardige observability datalake voor logs, metrics en traces, gebouwd in Rust bovenop Apache Parquet.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Parseable kunt bouwen

Parseable is een open-source observability data lake speciaal gebouwd voor logs, metrics en traces. Geschreven in Rust en data opslaand in Apache Parquet, verwerkt het grote hoeveelheden telemetrie tegen een fractie van de kosten van traditionele logging-stacks, terwijl de queryprestaties snel blijven dankzij slimme caching en kolomopslag.

Parseable zelf hosten op een VPS geeft u een complete observability-backend onder uw eigen controle: een HTTP-ingestie-API compatibel met OpenTelemetry, een ingebouwde query-engine met SQL-ondersteuning, dashboards, waarschuwingen en rolgebaseerde toegang — alles zonder ingestiekosten per GB, vendor lock-in, of het verzenden van gevoelige loggegevens naar externe SaaS-providers.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Parseable

Parquet-eigen opslag

Sla opgenomen gebeurtenissen op als kolomgeoriënteerde Apache Parquet-bestanden voor snelle analytische zoekopdrachten en dramatische compressie vergeleken met onbewerkte JSON.

OpenTelemetry gereed

Accepteer logs, metrics en traces via het OpenTelemetry-protocol, zodat bestaande collectors en SDK's gegevens kunnen verzenden zonder codewijzigingen.

SQL-query-engine

Query telemetrie met bekende ANSI SQL over elk tijdsbereik, met subseconde respons op geïndexeerde velden en gepartitioneerde scans.

Ingebouwde dashboards

Bouw interactieve dashboards en opgeslagen query's direct in Parseable zonder een aparte visualisatietool toe te voegen.

Meldingen en RBAC

Definieer drempelwaarde-gebaseerde waarschuwingen op logstromen en verleen beperkte toegang aan teams via rolgebaseerd toegangsbeheer op stromen en tenants.

Kostenefficiënte retentie

Slimme cache en gelaagde opslag houden recente gegevens snel toegankelijk voor zoekopdrachten, terwijl oudere partities gecomprimeerd op schijf blijven voor langdurige bewaring.

Waarom zou je Parseable op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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