Hasura GraphQL Engine maakt verbinding met uw PostgreSQL-database en genereert automatisch binnen enkele seconden een volledig getypeerde GraphQL API. In plaats van resolver-code te schrijven, schemadefinities te configureren of querylagen vanaf nul op te bouwen, wijzen ontwikkelaars Hasura naar een database en krijgen ze onmiddellijk filtering, sortering, paginering, aggregaties en real-time abonnementen — alles beheerd via een visuele console.

Met meer dan 32.000 GitHub-sterren en productiegebruik bij bedrijven wereldwijd, is Hasura de snelste weg van database naar API. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt uw databasegegevens en querylogica binnen uw infrastructuur, zonder kosten per verzoek, geen kosten voor data-uitvoer, en met volledige controle over toegangsrechten en snelheidsbeperking.