Implementeer Hasura GraphQL Engine met één-klik installatie.
Directe GraphQL- en REST API's over uw PostgreSQL-database — geen backendcode vereist.
Kies een VPS-abonnement voor Hasura GraphQL Engine
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Hasura GraphQL Engine kunt bouwen
Hasura GraphQL Engine maakt verbinding met uw PostgreSQL-database en genereert automatisch binnen enkele seconden een volledig getypeerde GraphQL API. In plaats van resolver-code te schrijven, schemadefinities te configureren of querylagen vanaf nul op te bouwen, wijzen ontwikkelaars Hasura naar een database en krijgen ze onmiddellijk filtering, sortering, paginering, aggregaties en real-time abonnementen — alles beheerd via een visuele console.
Met meer dan 32.000 GitHub-sterren en productiegebruik bij bedrijven wereldwijd, is Hasura de snelste weg van database naar API. Zelf-hosting op uw eigen VPS houdt uw databasegegevens en querylogica binnen uw infrastructuur, zonder kosten per verzoek, geen kosten voor data-uitvoer, en met volledige controle over toegangsrechten en snelheidsbeperking.
Key features van Hasura GraphQL Engine
Directe GraphQL API's
Genereert automatisch een volledig getypeerde GraphQL API op basis van uw bestaande PostgreSQL-schema — inclusief tabellen, weergaven en relaties, zonder dat u resolvercode hoeft te schrijven.
Realtime abonnementen
Elke GraphQL-query kan worden omgezet in een live-abonnement dat updates naar verbonden clients pusht via WebSockets wanneer de onderliggende gegevens veranderen.
Machtigingen op rijniveau
Definieer gedetailleerde toegangscontrole regels per tabel, rol en bewerking met behulp van een point-and-click permissiebouwer — geen aangepaste middleware nodig.
REST eindpunttoewijzing
Stel elke opgeslagen GraphQL-query beschikbaar als een benoemd REST-eindpunt, waardoor alleen-REST-clients toegang krijgen tot dezelfde gegevens zonder een aparte API-laag.
Externe schema's en acties
Integreer externe GraphQL API's en HTTP-services in het uniforme schema, zodat clients alles via één enkel eindpunt kunnen opvragen.
Waarom zou je Hasura GraphQL Engine op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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