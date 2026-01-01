ITFlow is een gratis, open-source Professional Services Automation (PSA)-platform dat specifiek is gebouwd voor Managed Service Providers. Het consolideert IT-documentatie, ondersteuningsticketing, facturatie en boekhouding, klantenbeheer en infrastructuurbewaking in één zelf-gehost systeem — waardoor de verspreide stapel afzonderlijke tools die de meeste MSP's gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering, wordt geëlimineerd.

Het zelf hosten van ITFlow op een VPS geeft uw bedrijf volledig eigendom van elk klantendossier, elke referentie en elk financieel document, zonder licentiekosten per technicus of gegevens die worden beheerd door externe SaaS-leveranciers. Bij de eerste toegang leidt een installatiewizard u door het aanmaken van uw bedrijfsprofiel en beheerdersaccount voordat het systeem beschikbaar wordt voor klantwerk.