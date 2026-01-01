Installeer ITFlow met één-klik installatie.
Open-source PSA-platform voor MSP's dat IT-documentatie, ticketing, facturatie en klantenbeheer omvat in één systeem.
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Wat je met ITFlow kunt bouwen
ITFlow is een gratis, open-source Professional Services Automation (PSA)-platform dat specifiek is gebouwd voor Managed Service Providers. Het consolideert IT-documentatie, ondersteuningsticketing, facturatie en boekhouding, klantenbeheer en infrastructuurbewaking in één zelf-gehost systeem — waardoor de verspreide stapel afzonderlijke tools die de meeste MSP's gebruiken voor hun dagelijkse bedrijfsvoering, wordt geëlimineerd.
Het zelf hosten van ITFlow op een VPS geeft uw bedrijf volledig eigendom van elk klantendossier, elke referentie en elk financieel document, zonder licentiekosten per technicus of gegevens die worden beheerd door externe SaaS-leveranciers. Bij de eerste toegang leidt een installatiewizard u door het aanmaken van uw bedrijfsprofiel en beheerdersaccount voordat het systeem beschikbaar wordt voor klantwerk.
Key features van ITFlow
IT-documentatiehub
Centraliseer klantactiva, inloggegevens, domeinen, SSL-certificaten en netwerkdocumentatie in een doorzoekbare, gestructureerde kennisbank.
Ticketing en helpdesk
Beheer supporttickets van aanmaak tot oplossing met e-mail-naar-ticket-parsing, SLA-tracking en tijdregistratie van technici.
Facturatie en facturering
Genereer offertes, verstuur facturen, houd uitgaven bij en monitor inkomsten vanaf een ingebouwd boekhoudkundig dashboard, zonder een aparte facturatietool.
Domein- en SSL-waarschuwingen
Bewaakt automatisch vervaldatums voor klantendomeinen en SSL-certificaten en stuurt waarschuwingen voordat verlengingen kritiek worden.
Klantenportaal
Klanten loggen in op een selfserviceportaal in eigen huisstijl om hun openstaande tickets, gedeelde documenten en facturen te bekijken.
Leveranciers- en licentietracking
Registreer softwarelicenties, leverancierscontacten en verlengingsdata samen met de clientactiva waartoe ze behoren.
Waarom zou je ITFlow op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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