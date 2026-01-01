Installeer Piwigo met één-klik-installatie.
Volwaardig open-source fotogalerijplatform met honderden plug-ins, gedetailleerde deelopties en workflows voor bulkimport voor serieuze archieven.
Kies een VPS-abonnement voor Piwigo
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Piwigo kunt bouwen
Piwigo is een van de langstlopende open-source fotogalerijtoepassingen, specifiek gebouwd voor het beheren van grote fotocollecties. In tegenstelling tot lichtgewicht galerijscripts, verwerkt Piwigo archieven van honderdduizenden foto's met EXIF/IPTC-indexering, hiërarchieën van albums met meerdere niveaus, configureerbare thumbnailformaten, gedetailleerde machtigingen per album en een plug-in-ecosysteem van meer dan 200 community-extensies die alles omvatten, van gezichtsherkenning tot aangepaste thema's.
Door Piwigo zelf te hosten op uw VPS, blijven originele foto's in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkstatistieken op infrastructuur die u beheert, in plaats van dat deze worden overgedragen aan een foto-SaaS. De PHP- en MySQL-stack is ijzersterk, draait op minimale middelen en produceert galerijen die al twee decennia online zijn – waardoor Piwigo een populaire keuze is voor clubs, musea, fotografen en families die willen dat hun fotoarchief langer meegaat dan welke specifieke cloudprovider dan ook.
Key features van Piwigo
Massale bibliotheek opschaling
Vanaf dag één ontworpen om archieven van honderdduizenden foto's te verwerken met snel bladeren, zoeken en paginering — niet alleen galerijen op hobbyisteniveau.
Albums met meerdere niveaus
Organiseer foto's in geneste albums en virtuele albums (één foto kan op meerdere plaatsen verschijnen) met machtigingen per album voor gedetailleerd delen.
EXIF en IPTC indexering
Automatische extractie van camera-, lens- en IPTC-metadata maakt foto's doorzoekbaar op camerabody, brandpuntsafstand, locatie of elke aangepaste tag.
200+ plugins
Actieve catalogus met community-extensies omvat gezichtsherkenning, watermerken, diavoorstellingthema's, mobiele uploaders, sociaal delen en meer.
Granulair delen
Openbare, privé, met wachtwoord beveiligde en groepsbeperkte albumtoegang met downloadrechten per foto en EXIF-stripping voor gedeelde albums.
Bulkimporttools
Server-side en FTP/SFTP-synchronisatieworkflows maken het eenvoudig om duizenden foto's tegelijk te uploaden in plaats van één voor één uploads handmatig te moeten doorlopen.
Waarom zou je Piwigo op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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