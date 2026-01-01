Piwigo is een van de langstlopende open-source fotogalerijtoepassingen, specifiek gebouwd voor het beheren van grote fotocollecties. In tegenstelling tot lichtgewicht galerijscripts, verwerkt Piwigo archieven van honderdduizenden foto's met EXIF/IPTC-indexering, hiërarchieën van albums met meerdere niveaus, configureerbare thumbnailformaten, gedetailleerde machtigingen per album en een plug-in-ecosysteem van meer dan 200 community-extensies die alles omvatten, van gezichtsherkenning tot aangepaste thema's.

Door Piwigo zelf te hosten op uw VPS, blijven originele foto's in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkstatistieken op infrastructuur die u beheert, in plaats van dat deze worden overgedragen aan een foto-SaaS. De PHP- en MySQL-stack is ijzersterk, draait op minimale middelen en produceert galerijen die al twee decennia online zijn – waardoor Piwigo een populaire keuze is voor clubs, musea, fotografen en families die willen dat hun fotoarchief langer meegaat dan welke specifieke cloudprovider dan ook.