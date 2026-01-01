Tot wel 69% korting voor Piwigo

Installeer Piwigo met één-klik-installatie.

Volwaardig open-source fotogalerijplatform met honderden plug-ins, gedetailleerde deelopties en workflows voor bulkimport voor serieuze archieven.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Piwigo met één-klik-installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
35,99
10,99/mnd
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Piwigo kunt bouwen

Piwigo is een van de langstlopende open-source fotogalerijtoepassingen, specifiek gebouwd voor het beheren van grote fotocollecties. In tegenstelling tot lichtgewicht galerijscripts, verwerkt Piwigo archieven van honderdduizenden foto's met EXIF/IPTC-indexering, hiërarchieën van albums met meerdere niveaus, configureerbare thumbnailformaten, gedetailleerde machtigingen per album en een plug-in-ecosysteem van meer dan 200 community-extensies die alles omvatten, van gezichtsherkenning tot aangepaste thema's.

Door Piwigo zelf te hosten op uw VPS, blijven originele foto's in volledige resolutie, locatiegegevens en kijkstatistieken op infrastructuur die u beheert, in plaats van dat deze worden overgedragen aan een foto-SaaS. De PHP- en MySQL-stack is ijzersterk, draait op minimale middelen en produceert galerijen die al twee decennia online zijn – waardoor Piwigo een populaire keuze is voor clubs, musea, fotografen en families die willen dat hun fotoarchief langer meegaat dan welke specifieke cloudprovider dan ook.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Piwigo

Massale bibliotheek opschaling

Vanaf dag één ontworpen om archieven van honderdduizenden foto's te verwerken met snel bladeren, zoeken en paginering — niet alleen galerijen op hobbyisteniveau.

Albums met meerdere niveaus

Organiseer foto's in geneste albums en virtuele albums (één foto kan op meerdere plaatsen verschijnen) met machtigingen per album voor gedetailleerd delen.

EXIF en IPTC indexering

Automatische extractie van camera-, lens- en IPTC-metadata maakt foto's doorzoekbaar op camerabody, brandpuntsafstand, locatie of elke aangepaste tag.

200+ plugins

Actieve catalogus met community-extensies omvat gezichtsherkenning, watermerken, diavoorstellingthema's, mobiele uploaders, sociaal delen en meer.

Granulair delen

Openbare, privé, met wachtwoord beveiligde en groepsbeperkte albumtoegang met downloadrechten per foto en EXIF-stripping voor gedeelde albums.

Bulkimporttools

Server-side en FTP/SFTP-synchronisatieworkflows maken het eenvoudig om duizenden foto's tegelijk te uploaden in plaats van één voor één uploads handmatig te moeten doorlopen.

Waarom zou je Piwigo op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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