Metabase is een toonaangevend open-source business intelligence platform dat wereldwijd door meer dan 40.000 bedrijven wordt vertrouwd. De intuïtieve querybouwer stelt niet-technische teamleden in staat om gegevens te verkennen en interactieve dashboards te bouwen zonder SQL te schrijven, terwijl ervaren gebruikers native queries kunnen gebruiken. Het maakt verbinding met meer dan 20 databases, waaronder PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery en Snowflake, en ondersteunt geautomatiseerde e-mail- en Slack-rapporten.

Het implementeren van Metabase op uw eigen VPS houdt gevoelige bedrijfsgegevens binnen uw omgeving, elimineert SaaS-prijzen per gebruiker en biedt toegewijde middelen voor complexe queries en grote datasets die gedeelde cloudanalysediensten vertragen.