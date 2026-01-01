Quasarr is een lichtgewicht Python-service die zich voordoet als zowel een Newznab-indexer als een SABnzbd-downloadclient, en vervolgens elke grab doorstuurt naar JDownloader 2 via zijn My JDownloader cloud API. Het resultaat is een naadloze brug waarmee Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr en Magazarr kunnen zoeken en downloaden van one-click hosters zonder ooit echt Usenet of BitTorrent aan te raken.

Het zelf hosten van Quasarr op een VPS houdt de brug 24 uur per dag online, samen met JDownloader, en omvat een ingebouwde CAPTCHA-ontcijferingsstroom voor beveiligde links. Actieve GitHub-sponsors kunnen SponsorsHelper aansluiten om CAPTCHA's automatisch op te lossen.