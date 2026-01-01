Installeer Quasarr met één-klik installatie.
JDownloader-brug die een Newznab-indexer en SABnzbd-downloadclient beschikbaar maakt voor de gehele Arr-mediastack.
Kies een VPS-abonnement voor Quasarr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Quasarr kunt bouwen
Quasarr is een lichtgewicht Python-service die zich voordoet als zowel een Newznab-indexer als een SABnzbd-downloadclient, en vervolgens elke grab doorstuurt naar JDownloader 2 via zijn My JDownloader cloud API. Het resultaat is een naadloze brug waarmee Radarr, Sonarr, Lidarr, Prowlarr en Magazarr kunnen zoeken en downloaden van one-click hosters zonder ooit echt Usenet of BitTorrent aan te raken.
Het zelf hosten van Quasarr op een VPS houdt de brug 24 uur per dag online, samen met JDownloader, en omvat een ingebouwde CAPTCHA-ontcijferingsstroom voor beveiligde links. Actieve GitHub-sponsors kunnen SponsorsHelper aansluiten om CAPTCHA's automatisch op te lossen.
Key features van Quasarr
JDownloader brug
Stuurt elke download van Radarr, Sonarr, Lidarr en Magazarr rechtstreeks naar JDownloader 2 via de My JDownloader cloud API.
Newznab indexer
Quasarr biedt een Newznab-compatibel zoek-eindpunt, zodat de Arr-stack releases kan vinden op ondersteunde one-click hosters met behulp van IMDb ID's of tekstquery's.
SABnzbd client-emulatie
Fungeert als een SABnzbd downloadclient zodat Radarr, Sonarr en Lidarr voltooide downloads in de wachtrij kunnen plaatsen, monitoren en importeren zonder wijzigingen in hun workflow.
CAPTCHA-decryptie
Ingebouwde linkontcijfering verwerkt CAPTCHA-beveiligde releases, met optionele Tampermonkey-scripts en SponsorsHelper-integratie voor automatisch oplossen.
Categorie- en spiegelbediening
Whitelists per categorie voor hostnamen en downloadspiegels houden uw bibliotheek op de bronnen die u vertrouwt zonder de Arr-configuratie te wijzigen.
Meldingen en authenticatie
Optionele Discord- en Telegram-meldingen plus formuliergebaseerde of HTTP Basic-authenticatie beschermen de web-UI en houden u op de hoogte.
Waarom zou je Quasarr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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