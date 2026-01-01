Implementeer Moodist met één-klik installatie.
Open-source omgevingsgeluidsmixer met 84 samengestelde geluidslandschappen en ingebouwde productiviteitstools voor focus en ontspanning.
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Wat je met Moodist kunt bouwen
Moodist is een open-source omgevingsgeluidmixer waarmee je samengestelde soundscapes kunt combineren om de perfecte audio-omgeving te creëren voor focus, ontspanning of creatief werk. Met 84 zorgvuldig geselecteerde geluiden — van regen en bosgeluiden tot koffiehuisgeluiden en varianten van witte ruis — kun je aangepaste mixen samenstellen die zijn afgestemd op je stemming of taak en deze opslaan als presets om later opnieuw toe te passen.
Naast het mixen van geluiden bundelt Moodist een reeks productiviteitstools direct in de interface: een Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en notitieblok. Mixen kunnen via URL worden gedeeld, zodat collega's of vrienden naar dezelfde soundscape kunnen luisteren. Zelf-hosten geeft je een privé, altijd beschikbare instantie op je eigen VPS zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.
Key features van Moodist
Gelaagde geluidsmixage
Combineer meerdere omgevingsgeluiden tegelijkertijd en pas individuele volumeniveaus aan om een gepersonaliseerde geluidservaring te creëren.
Productiviteitssuite
Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en kladblok zijn allemaal ingebouwd in dezelfde interface — geen aparte apps nodig.
Deelbare mixen
Exporteer uw huidige soundscape als een URL, zodat teamgenoten of vrienden direct dezelfde mix kunnen laden en beluisteren.
Voorinstellingenbeheer
Sla uw favoriete soundscapes op, geef ze een naam en laad ze opnieuw, zodat u met één klik terug kunt keren naar de juiste omgeving.
Progressieve Web-app
Installeer Moodist op je startscherm voor offline toegang en een native-app ervaring op zowel desktop- als mobiele apparaten.
Waarom zou je Moodist op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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