Moodist is een open-source omgevingsgeluidmixer waarmee je samengestelde soundscapes kunt combineren om de perfecte audio-omgeving te creëren voor focus, ontspanning of creatief werk. Met 84 zorgvuldig geselecteerde geluiden — van regen en bosgeluiden tot koffiehuisgeluiden en varianten van witte ruis — kun je aangepaste mixen samenstellen die zijn afgestemd op je stemming of taak en deze opslaan als presets om later opnieuw toe te passen.

Naast het mixen van geluiden bundelt Moodist een reeks productiviteitstools direct in de interface: een Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en notitieblok. Mixen kunnen via URL worden gedeeld, zodat collega's of vrienden naar dezelfde soundscape kunnen luisteren. Zelf-hosten geeft je een privé, altijd beschikbare instantie op je eigen VPS zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.