Tot wel 69% korting voor Moodist

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Open-source omgevingsgeluidsmixer met 84 samengestelde geluidslandschappen en ingebouwde productiviteitstools voor focus en ontspanning.

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32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Moodist kunt bouwen

Moodist is een open-source omgevingsgeluidmixer waarmee je samengestelde soundscapes kunt combineren om de perfecte audio-omgeving te creëren voor focus, ontspanning of creatief werk. Met 84 zorgvuldig geselecteerde geluiden — van regen en bosgeluiden tot koffiehuisgeluiden en varianten van witte ruis — kun je aangepaste mixen samenstellen die zijn afgestemd op je stemming of taak en deze opslaan als presets om later opnieuw toe te passen.

Naast het mixen van geluiden bundelt Moodist een reeks productiviteitstools direct in de interface: een Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en notitieblok. Mixen kunnen via URL worden gedeeld, zodat collega's of vrienden naar dezelfde soundscape kunnen luisteren. Zelf-hosten geeft je een privé, altijd beschikbare instantie op je eigen VPS zonder afhankelijk te zijn van een externe dienst.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Moodist

Gelaagde geluidsmixage

Combineer meerdere omgevingsgeluiden tegelijkertijd en pas individuele volumeniveaus aan om een gepersonaliseerde geluidservaring te creëren.

Productiviteitssuite

Pomodoro-timer, afteltimer, ademhalingsoefeningen, takenlijst en kladblok zijn allemaal ingebouwd in dezelfde interface — geen aparte apps nodig.

Deelbare mixen

Exporteer uw huidige soundscape als een URL, zodat teamgenoten of vrienden direct dezelfde mix kunnen laden en beluisteren.

Voorinstellingenbeheer

Sla uw favoriete soundscapes op, geef ze een naam en laad ze opnieuw, zodat u met één klik terug kunt keren naar de juiste omgeving.

Progressieve Web-app

Installeer Moodist op je startscherm voor offline toegang en een native-app ervaring op zowel desktop- als mobiele apparaten.

Waarom zou je Moodist op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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