Installeer PicoClaw met één-klik installatie.
Ultralichte AI-assistent geschreven in Go met native MCP-ondersteuning en 30+ LLM-providerintegraties.
Kies een VPS-abonnement voor PicoClaw
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PicoClaw kunt bouwen
PicoClaw is een onafhankelijke open-source AI-assistent, geïnitieerd door Sipeed en volledig vanaf nul in Go geschreven. Het project werd herbouwd via een zelf-bootstrapping proces — de AI Agent zelf stuurde de architectuurmigratie en code-optimalisatie aan — wat resulteerde in een enkele statische binary die in minder dan een seconde opstart en op één CPU-kern draait.
Ontworpen om klein, snel en overal inzetbaar te zijn, voert PicoClaw dezelfde workloads uit als veel zwaardere agent frameworks, terwijl het ongeveer 10 MB RAM verbruikt. Door de launcher zelf te hosten op een VPS krijg je een browsergebaseerde console, persistente configuratie en een langlopende gateway die je gekozen LLM verbindt met Telegram, Discord, Matrix, WeChat en elke MCP-server waarnaar je deze richt.
Key features van PicoClaw
Ultralage voetafdruk
Kerngeheugengebruik onder 10MB en opstarttijden van minder dan een seconde betekenen dat één enkele VPS PicoClaw kan hosten naast de rest van uw stack zonder meetbare overhead.
Webconsole-starter
Browsergebaseerde launcher op poort 18800 begeleidt u bij de configuratie van de provider, het kanaal en de gateway, zonder handmatig JSON-bestanden te bewerken.
Native MCP-ondersteuning
Eersteklas Model Context Protocol-integratie stelt u in staat elke MCP-server te verbinden om de mogelijkheden van de agent uit te breiden zonder aangepaste plug-ins te schrijven.
30+ LLM-aanbieders
Gebruik OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax en meer via één enkele model_list-configuratie.
Meerkanaals gateway
Langlopende gateway stelt uw agent beschikbaar via Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat en WeCom vanuit één enkele implementatie.
Slimme modelroutering
Regelgebaseerde routering stuurt eenvoudige zoekopdrachten naar lichtgewicht modellen en complexe zoekopdrachten naar vlaggenschipmodellen, waardoor de API-uitgaven worden verlaagd zonder de kwaliteit te schaden.
Waarom zou je PicoClaw op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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