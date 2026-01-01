PicoClaw is een onafhankelijke open-source AI-assistent, geïnitieerd door Sipeed en volledig vanaf nul in Go geschreven. Het project werd herbouwd via een zelf-bootstrapping proces — de AI Agent zelf stuurde de architectuurmigratie en code-optimalisatie aan — wat resulteerde in een enkele statische binary die in minder dan een seconde opstart en op één CPU-kern draait.

Ontworpen om klein, snel en overal inzetbaar te zijn, voert PicoClaw dezelfde workloads uit als veel zwaardere agent frameworks, terwijl het ongeveer 10 MB RAM verbruikt. Door de launcher zelf te hosten op een VPS krijg je een browsergebaseerde console, persistente configuratie en een langlopende gateway die je gekozen LLM verbindt met Telegram, Discord, Matrix, WeChat en elke MCP-server waarnaar je deze richt.