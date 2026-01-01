OpenProject is een open-source projectmanagementplatform dat teams een zelf-gehost alternatief biedt voor Jira, Asana en Basecamp. Het bestrijkt de volledige projectlevenscyclus — van taak- en bugtracking via Gantt-tijdlijnplanning, Agile-borden (Scrum en Kanban) en ingebouwde tijdregistratie — in één enkele applicatie. In tegenstelling tot SaaS-tools, houdt zelf-hosting alle projectgegevens, tijdlijnen en teamcommunicatie binnen uw eigen infrastructuur.

Teams in softwareontwikkeling, engineering, overheids- en bouworganisaties gebruiken OpenProject om complexe, multi-team projecten te beheren met strikte vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Deze sjabloon implementeert OpenProject met toegewijde web-, achtergrondworker- en PostgreSQL-services volgens de aanbevolen productiearchitectuur.