Installeer OpenProject met één-klik-installatie.
Open-source projectmanagementplatform dat taakregistratie, Gantt-planning, Agile-borden en tijdregistratie omvat in één zelf-gehoste applicatie.
Kies een VPS-abonnement voor OpenProject
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenProject kunt bouwen
OpenProject is een open-source projectmanagementplatform dat teams een zelf-gehost alternatief biedt voor Jira, Asana en Basecamp. Het bestrijkt de volledige projectlevenscyclus — van taak- en bugtracking via Gantt-tijdlijnplanning, Agile-borden (Scrum en Kanban) en ingebouwde tijdregistratie — in één enkele applicatie. In tegenstelling tot SaaS-tools, houdt zelf-hosting alle projectgegevens, tijdlijnen en teamcommunicatie binnen uw eigen infrastructuur.
Teams in softwareontwikkeling, engineering, overheids- en bouworganisaties gebruiken OpenProject om complexe, multi-team projecten te beheren met strikte vereisten voor gegevenssoevereiniteit. Deze sjabloon implementeert OpenProject met toegewijde web-, achtergrondworker- en PostgreSQL-services volgens de aanbevolen productiearchitectuur.
Key features van OpenProject
Volgen van werkpakketten
Creëer en beheer taken, bugs, user stories en mijlpalen met uitgebreide metadata, hiërarchieën en relaties tussen items.
Gantt tijdlijnplanning
Plan werk in de tijd met interactieve Gantt-grafieken, afhankelijkheden en mijlpaalbewaking voor meerfasenprojecten.
Agile borden
Beheer Scrum-sprints of Kanban-workflows met drag-and-drop-borden, backlogbeheer en snelheidsregistratie.
Tijd- en kostenregistratie
Registreer tijd op werkpakketten, stel budgetten in en genereer kostenrapporten om projecten op schema en binnen budget te houden.
GitHub en GitLab-integratie
Koppel pull-aanvragen en commits rechtstreeks aan werkpakketten, waardoor ontwikkelaars en projectmanagers een uniform overzicht van de voortgang krijgen.
Waarom zou je OpenProject op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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