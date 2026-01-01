PentAGI is een volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetratietesten uitvoert zonder constante menselijke supervisie. Het orkestreert gespecialiseerde AI-agenten — planners, onderzoekers, programmeurs en pentesters — die redeneren over een doelwit, de juiste tools kiezen en deze uitvoeren binnen geïsoleerde Docker-containers om kwetsbaarheden te ontdekken en te valideren.

Koppel je eigen OpenAI-, Anthropic- of Google Gemini-sleutels en PentAGI stuurt de hele opdracht aan, van verkenning tot rapportage, met behulp van een doorzoekbare kennisbank ondersteund door een pgvector-database en een ingebouwde webscraper. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt gevoelige scangegevens, inloggegevens en bevindingen volledig op je eigen infrastructuur, in plaats van bij een beveiligingsdienst van derden.