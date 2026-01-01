Implementeer PentAGI via een één-klik-installatie.
Volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetratietesten uitvoert vanaf één zelfgehost dashboard.
Kies een VPS-abonnement voor PentAGI
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PentAGI kunt bouwen
PentAGI is een volledig autonoom AI-agentsysteem dat complexe penetratietesten uitvoert zonder constante menselijke supervisie. Het orkestreert gespecialiseerde AI-agenten — planners, onderzoekers, programmeurs en pentesters — die redeneren over een doelwit, de juiste tools kiezen en deze uitvoeren binnen geïsoleerde Docker-containers om kwetsbaarheden te ontdekken en te valideren.
Koppel je eigen OpenAI-, Anthropic- of Google Gemini-sleutels en PentAGI stuurt de hele opdracht aan, van verkenning tot rapportage, met behulp van een doorzoekbare kennisbank ondersteund door een pgvector-database en een ingebouwde webscraper. Zelf-hosting op je eigen VPS houdt gevoelige scangegevens, inloggegevens en bevindingen volledig op je eigen infrastructuur, in plaats van bij een beveiligingsdienst van derden.
Key features van PentAGI
Autonome AI-agenten
Planner-, onderzoeker-, codeerder- en pentester-agenten werken samen om volledige opdrachten uit te voeren zonder stapsgewijze menselijke input.
Breng je eigen LLM mee
Gebruik OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini-, DeepSeek- of lokale Ollama-modellen en wissel van provider wanneer je maar wilt.
Geïsoleerde uitvoering van tools
Agenten starten tijdelijke Docker-containers om beveiligingshulpmiddelen uit te voeren, waarbij elk commando gesandboxed blijft, weg van de host.
Vector kennisbank
Een gebundelde pgvector-database geeft agents langetermijngeheugen van bevindingen, doelen en eerdere stappen binnen een taak.
Ingebouwd webonderzoek
Een geïntegreerde scraper en zoekconnectoren laten agenten exploits, adviezen en documentatie op aanvraag verzamelen.
Waarom zou je PentAGI op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.