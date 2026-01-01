Implementeer Cloudflared met één-klik installatie.
Cloudflare Tunnel-daemon die services veilig beschikbaar maakt aan het internet zonder firewallpoorten te openen.
Kies een VPS-abonnement voor Cloudflared
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cloudflared kunt bouwen
Cloudflared is de clientdaemon voor Cloudflare Tunnel, die alleen uitgaande versleutelde verbindingen creëert van je VPS naar het edge-netwerk van Cloudflare. Door al het verkeer via Cloudflare te leiden voordat het je oorsprong bereikt, krijg je ingebouwde DDoS-bescherming en WAF-dekking zonder ooit inkomende firewallpoorten te openen of het IP-adres van je server bloot te stellen.
Zelf de Cloudflared-daemon hosten op een VPS biedt een stabiele, altijd actieve tunnel die niet onderhevig is aan de betrouwbaarheidsbeperkingen van thuisinternetverbindingen. Je Cloudflare-tokens en tunnelconfiguratie worden opgeslagen op infrastructuur die je beheert, en de meegeleverde web-UI maakt de initiële installatie en het doorlopende beheer eenvoudig zonder de commandoregel te gebruiken.
Key features van Cloudflared
Geen inkomende poorten nodig
Alle verbindingen worden uitgaand geïnitieerd vanaf uw server, waardoor het niet nodig is om firewallregels te openen of NAT-poortdoorsturing te configureren.
Bescherming van oorspronkelijk IP-adres
Verkeer bereikt uw server alleen via Cloudflare, waardoor uw VPS IP verborgen blijft voor scanners en directe aanvalspogingen.
Ingebouwde DDoS-bescherming
Cloudflare absorbeert volumetrische aanvallen aan de rand voordat enig verkeer uw oorspronkelijke server bereikt.
Zero Trust-integratie
Koppel tunnels met Cloudflare Access om identiteitsgebaseerde authenticatie af te dwingen op elke interne service zonder een VPN.
Webgebaseerde configuratie
Beheer tunnel-tokens en routes via een meegeleverde web-interface zonder de commandoregel te hoeven gebruiken.
Waarom zou je Cloudflared op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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