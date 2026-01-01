Blinko is een zelf-gehost platform dat snelle notitieopname, taakbeheer en AI-verbeterd zoeken verenigt in één enkele applicatie. De microblogging-achtige interface is geoptimaliseerd om ideeën direct vast te leggen, terwijl volledige Markdown-ondersteuning, tagging en optionele AI-integratie met OpenAI of Ollama die ideeën georganiseerd en vindbaar houden in de loop van de tijd.

In tegenstelling tot commerciële notitiediensten, zorgt het zelf hosten van Blinko ervoor dat elke gedachte, elk plan en elke onderzoeksnotitie volledig binnen uw infrastructuur blijft — geen analyse door derden, geen opslaglimieten en geen kosten per zoekopdracht. Notities kunnen privé blijven of openbaar worden gedeeld vanuit dezelfde implementatie.