Installeer Blinko met één-klik installatie.
Open-source AI-aangedreven platform voor notities dat microblogging, taakbeheer en intelligente zoekfunctie combineert.
Kies een VPS-abonnement voor Blinko
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Blinko kunt bouwen
Blinko is een zelf-gehost platform dat snelle notitieopname, taakbeheer en AI-verbeterd zoeken verenigt in één enkele applicatie. De microblogging-achtige interface is geoptimaliseerd om ideeën direct vast te leggen, terwijl volledige Markdown-ondersteuning, tagging en optionele AI-integratie met OpenAI of Ollama die ideeën georganiseerd en vindbaar houden in de loop van de tijd.
In tegenstelling tot commerciële notitiediensten, zorgt het zelf hosten van Blinko ervoor dat elke gedachte, elk plan en elke onderzoeksnotitie volledig binnen uw infrastructuur blijft — geen analyse door derden, geen opslaglimieten en geen kosten per zoekopdracht. Notities kunnen privé blijven of openbaar worden gedeeld vanuit dezelfde implementatie.
Key features van Blinko
Naadloze vastlegging
De invoer in microblogging-stijl stelt u in staat om ideeën in seconden vast te leggen zonder eerst door mappenstructuren te navigeren of sjablonen te kiezen.
AI-gestuurd zoeken
Verbind OpenAI of een lokaal Ollama-model om je notities in gewone taal te doorzoeken, waarbij relevante vermeldingen naar boven komen, zelfs als je de exacte trefwoorden niet meer weet.
Markdown en Taakondersteuning
Maak notities op met volledige Markdown en sluit taakchecklists in, zodat dezelfde tool zowel snelle notities als gestructureerde projecttracking afhandelt.
Openbare of Privé Notities
Kies de zichtbaarheid per notitie, zodat je een privé kennisbank kunt bijhouden terwijl je selectief inhoud publiceert als een microblog, zonder een apart platform.
Gegevensoverdraagbaarheid
Automatische back-ups en import-/exportfunctionaliteit zorgen ervoor dat uw notities toegankelijk en migreerbaar blijven, ongeacht platformwijzigingen.
Waarom zou je Blinko op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.