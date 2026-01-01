Installeer Maputnik in één klik.
Gratis en open visuele editor voor MapLibre en Mapbox GL JSON kaartstijlen, gebouwd voor ontwikkelaars en cartografen.
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Wat je met Maputnik kunt bouwen
Maputnik is de standaard open-source visuele editor voor de MapLibre GL-stijlspecificatie, gebruikt om vector tegel-basiskaarten te ontwerpen voor web- en mobiele applicaties. In plaats van JSON handmatig te bewerken, stelt u lagen, tekeningseigenschappen, expressies en filters samen via een live WYSIWYG-editor die gesynchroniseerd is met een echte MapLibre GL-voorbeeldweergave.
Door Maputnik zelf te hosten op uw eigen VPS blijven bedrijfseigen stijlbestanden, tegelserver-URL's en API-sleutels binnen uw infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van de openbare demo op maplibre.org. De implementatie wordt geleverd als een enkele statische front-end die wordt aangeboden door de officiële Maputnik-binary, zodat het ontwerpproces volledig aan de browserzijde plaatsvindt zonder dat externe kaartserviceafhankelijkheden vereist zijn.
Key features van Maputnik
WYSIWYG-stijleditor
Bewerk MapLibre en Mapbox GL JSON-stijlen visueel met een live kaartvoorbeeld dat wordt bijgewerkt terwijl u lagen, kleuren, lettertypen en zoomafhankelijke expressies aanpast.
Volledige stijlspecificatie dekking
Ondersteunt elk MapLibre GL stijl specificatie laagtype — vulling, lijn, symbool, raster, heuvelschaduw, heatmap — met typebewuste invoer voor verf- en lay-outeigenschappen.
Datagestuurde uitdrukkingen
Bouw en debug filter- en eigenschapsuitdrukkingen met inline validatie, zodat stijlen kunnen reageren op functie-attributen, zoomniveau en runtime-status.
Vector tegelinspecteur
Inspecteer vector tegelbronnen laag voor laag om precies te zien welke functies en eigenschappen beschikbaar zijn voordat u ze in uw stijl bindt.
Stijlen importeren en exporteren
Laad stijlen van een URL, upload JSON, of plak vanaf het klembord, exporteer vervolgens het voltooide stijlbestand klaar om te gebruiken in MapLibre GL JS of native SDK's.
Aangepaste tegelbronnen
Richt de editor op uw eigen vector- of rastertegel-eindpunten, OpenMapTiles- of MBTiles-servers om stijlen te ontwerpen op basis van de gegevens die uw app daadwerkelijk levert.
Waarom zou je Maputnik op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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