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Gratis en open visuele editor voor MapLibre en Mapbox GL JSON kaartstijlen, gebouwd voor ontwikkelaars en cartografen.

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KVM 1
17,99
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Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Maputnik kunt bouwen

Maputnik is de standaard open-source visuele editor voor de MapLibre GL-stijlspecificatie, gebruikt om vector tegel-basiskaarten te ontwerpen voor web- en mobiele applicaties. In plaats van JSON handmatig te bewerken, stelt u lagen, tekeningseigenschappen, expressies en filters samen via een live WYSIWYG-editor die gesynchroniseerd is met een echte MapLibre GL-voorbeeldweergave.

Door Maputnik zelf te hosten op uw eigen VPS blijven bedrijfseigen stijlbestanden, tegelserver-URL's en API-sleutels binnen uw infrastructuur, in plaats van afhankelijk te zijn van de openbare demo op maplibre.org. De implementatie wordt geleverd als een enkele statische front-end die wordt aangeboden door de officiële Maputnik-binary, zodat het ontwerpproces volledig aan de browserzijde plaatsvindt zonder dat externe kaartserviceafhankelijkheden vereist zijn.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Maputnik

WYSIWYG-stijleditor

Bewerk MapLibre en Mapbox GL JSON-stijlen visueel met een live kaartvoorbeeld dat wordt bijgewerkt terwijl u lagen, kleuren, lettertypen en zoomafhankelijke expressies aanpast.

Volledige stijlspecificatie dekking

Ondersteunt elk MapLibre GL stijl specificatie laagtype — vulling, lijn, symbool, raster, heuvelschaduw, heatmap — met typebewuste invoer voor verf- en lay-outeigenschappen.

Datagestuurde uitdrukkingen

Bouw en debug filter- en eigenschapsuitdrukkingen met inline validatie, zodat stijlen kunnen reageren op functie-attributen, zoomniveau en runtime-status.

Vector tegelinspecteur

Inspecteer vector tegelbronnen laag voor laag om precies te zien welke functies en eigenschappen beschikbaar zijn voordat u ze in uw stijl bindt.

Stijlen importeren en exporteren

Laad stijlen van een URL, upload JSON, of plak vanaf het klembord, exporteer vervolgens het voltooide stijlbestand klaar om te gebruiken in MapLibre GL JS of native SDK's.

Aangepaste tegelbronnen

Richt de editor op uw eigen vector- of rastertegel-eindpunten, OpenMapTiles- of MBTiles-servers om stijlen te ontwerpen op basis van de gegevens die uw app daadwerkelijk levert.

Waarom zou je Maputnik op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
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