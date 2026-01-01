Dittofeed is een open-source alternatief voor Braze en Iterable, gebouwd voor product- en marketingteams die volledige controle nodig hebben over klantcommunicatie zonder per-bericht prijzen. Het stelt u in staat geautomatiseerde klantreizen te ontwerpen, geactiveerd door gebruikersgedrag — onboarding-sequenties, re-engagement campagnes, transactionele meldingen en meer — via e-mail, sms, WhatsApp, Slack en mobiele pushkanalen.

Door Dittofeed zelf te hosten, blijven alle klantgebeurtenisgegevens, contactlijsten en berichtgeschiedenis op uw eigen infrastructuur. U vermijdt kosten per gebruiker en per bericht, terwijl u de mogelijkheid behoudt om direct te integreren met uw datawarehouse, uw eigen e-mailprovider te verbinden en te voldoen aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit.