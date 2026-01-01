Installeer Dittofeed met één-klik installatie.
Open-source klantbetrokkenheidsplatform voor geautomatiseerde multi-channel berichten via e-mail, sms, Slack en mobiele pushmeldingen.
Kies een VPS-abonnement voor Dittofeed
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dittofeed kunt bouwen
Dittofeed is een open-source alternatief voor Braze en Iterable, gebouwd voor product- en marketingteams die volledige controle nodig hebben over klantcommunicatie zonder per-bericht prijzen. Het stelt u in staat geautomatiseerde klantreizen te ontwerpen, geactiveerd door gebruikersgedrag — onboarding-sequenties, re-engagement campagnes, transactionele meldingen en meer — via e-mail, sms, WhatsApp, Slack en mobiele pushkanalen.
Door Dittofeed zelf te hosten, blijven alle klantgebeurtenisgegevens, contactlijsten en berichtgeschiedenis op uw eigen infrastructuur. U vermijdt kosten per gebruiker en per bericht, terwijl u de mogelijkheid behoudt om direct te integreren met uw datawarehouse, uw eigen e-mailprovider te verbinden en te voldoen aan de vereisten voor gegevenssoevereiniteit.
Key features van Dittofeed
Journey-automatisering
Ontwerp berichtenstromen met meerdere stappen die worden geactiveerd door gebruikersgebeurtenissen, tijdsvertragingen of segmentlidmaatschap met behulp van een visuele drag-and-drop-editor.
Meerkanaals levering
Verstuur berichten via e-mail, sms, mobiele push, WhatsApp en Slack vanaf één platform zonder afzonderlijke providers per kanaal te beheren.
Gedragssegmentatie
Bouw dynamische doelgroepsegmenten op basis van realtime gebruikersgebeurtenissen en -eigenschappen om de juiste gebruikers op het juiste moment te targeten.
Sjabloonbibliotheek
Maak en beheer versies van berichtensjablonen met een uitgebreide editor, en hergebruik ze vervolgens in meerdere trajecten en campagnes.
Leveringsanalyse
Volg openpercentages, klikpercentages, conversies en leveringsfouten per traject en kanaal om de berichten in de loop van de tijd te optimaliseren.
Waarom zou je Dittofeed op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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