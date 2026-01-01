Installeer Invoice Ninja via één-klik installatie.
Open-source platform voor facturatie, afrekening en betalingen, gebouwd voor freelancers en kleine bedrijven.
Kies een VPS-abonnement voor Invoice Ninja
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Invoice Ninja kunt bouwen
Invoice Ninja is een functierijk open-source platform voor het aanmaken van facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van klanten en het accepteren van betalingen. Het wordt wereldwijd vertrouwd door meer dan 100.000 bedrijven en ondersteunt meer dan 40 betalingsgateways, geautomatiseerde herinneringen, terugkerende facturen en tijdregistratie — alles in één zelf-gehoste applicatie.
Door Invoice Ninja op uw eigen VPS te draaien, blijven uw financiële gegevens onder uw controle, zonder transactiekosten, abonnementskosten en vendor lock-in. U krijgt volledig eigendom van klantgegevens, betalingsgeschiedenis en financiële rapporten zonder gevoelige bedrijfsgegevens te delen met externe SaaS-providers.
Key features van Invoice Ninja
Multi-gateway betalingen
Accepteer betalingen via Stripe, PayPal, Authorize.net en 40+ andere gateways direct op klantgerichte facturen zonder extra abonnementen.
Terugkerende facturen
Automatiseer de facturering voor vaste klanten met geplande facturen die automatisch worden gegenereerd en verzonden volgens een ingestelde cyclus, zonder handmatige tussenkomst.
Tijdregistratie
Registreer factureerbare uren met de ingebouwde timer en converteer geregistreerde tijd direct naar factuurregels met één klik.
Klantenportaal
Geef klanten een selfserviceportaal in uw huisstijl om facturen te bekijken, betalingen te doen en afschriften te downloaden zonder rechtstreeks contact met u op te nemen.
Onkostenbeheer
Houd zakelijke uitgaven bij, voeg bonnen toe en zet uitgaven om in factureerbare kosten voor klanten in één naadloze workflow.
Waarom zou je Invoice Ninja op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.