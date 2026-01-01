Invoice Ninja is een functierijk open-source platform voor het aanmaken van facturen, het bijhouden van uitgaven, het beheren van klanten en het accepteren van betalingen. Het wordt wereldwijd vertrouwd door meer dan 100.000 bedrijven en ondersteunt meer dan 40 betalingsgateways, geautomatiseerde herinneringen, terugkerende facturen en tijdregistratie — alles in één zelf-gehoste applicatie.

Door Invoice Ninja op uw eigen VPS te draaien, blijven uw financiële gegevens onder uw controle, zonder transactiekosten, abonnementskosten en vendor lock-in. U krijgt volledig eigendom van klantgegevens, betalingsgeschiedenis en financiële rapporten zonder gevoelige bedrijfsgegevens te delen met externe SaaS-providers.