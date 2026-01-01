Installeer Browserless met één klik.
Headless Chrome als een service met een REST- en WebSocket-API voor webscraping, PDF-generatie en geautomatiseerd testen.
Kies een VPS-abonnement voor Browserless
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Browserless kunt bouwen
Browserless verandert headless Chrome in een netwerktoegankelijke service, waardoor de complexiteit van het beheren van browserprocessen, geheugenlekken en afhankelijkheidsconflicten binnen uw eigen applicaties wordt weggenomen. Ontwikkelaars maken verbinding via een REST API of WebSocket met behulp van Puppeteer, Playwright of Selenium — Browserless regelt automatisch de sessielevenscyclus, het opschonen van bronnen en gelijktijdige uitvoering.
Zelf-hosten op een VPS geeft u volledige controle over browserconfiguratie, user agents en proxy-instellingen, terwijl u de kosten per verzoek van cloud browserautomatisering services elimineert. Gevoelige scraping-logica en geëxtraheerde gegevens blijven binnen uw eigen infrastructuur, en u kunt gelijktijdigheidslimieten afstemmen op de beschikbare bronnen.
Key features van Browserless
REST en WebSocket API
Beheer Chrome programmatisch via HTTP of WebSocket, compatibel met Puppeteer, Playwright en Selenium zonder uw bestaande code te wijzigen.
PDF- en schermafbeeldinggeneratie
Render elke URL of HTML naar een pixel-perfecte PDF of screenshot met flexibele viewport-, papierformaat- en elementtargetingopties.
Gelijktijdig sessiebeheer
Browserless zet meerdere parallelle browsersessies in de wachtrij en beheert deze, waarbij automatisch bronnen worden opgeschoond zodat uw host nooit zonder geheugen komt te zitten.
Authenticatie op basis van tokens
Een vooraf gegenereerde API-token beperkt de toegang tot uw browserservice, waardoor ongeoorloofd gebruik van uw computerbronnen wordt voorkomen.
Door JavaScript gerenderde scraping
Voert volledige client-side JavaScript uit op doelpagina's, waardoor het mogelijk wordt om gegevens te extraheren uit SPA's en dynamisch geladen inhoud die statische scrapers niet kunnen bereiken.
Waarom zou je Browserless op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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