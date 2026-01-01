Dawarich is een zelfgehost alternatief voor Google Tijdlijn, waarmee je je locatiegeschiedenis zelf beheert. Importeer gegevens uit Google Maps Tijdlijn-exports, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en andere bronnen om een uitgebreid, doorzoekbaar overzicht te creëren van alle plaatsen waar je bent geweest.

Het platform visualiseert je bewegingen als interactieve kaarten met heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays. Ingebouwde statistieken tonen bezochte landen, verkende steden en de totale afgelegde afstand, terwijl reistools je in staat stellen reizen te annoteren met foto's en notities. Locatie delen met familie, met individuele privacycontroles, maakt het geschikt voor huishoudelijk gebruik. Zelf hosten houdt gevoelige locatiegegevens volledig op je eigen infrastructuur, weg van Google en andere derden.