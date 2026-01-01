Installeer Dawarich met één klik installatie.
Zelf-gehost alternatief voor Google Tijdlijn voor het bijhouden en visualiseren van je complete locatiegeschiedenis op een interactieve kaart.
Kies een VPS-abonnement voor Dawarich
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Dawarich kunt bouwen
Dawarich is een zelfgehost alternatief voor Google Tijdlijn, waarmee je je locatiegeschiedenis zelf beheert. Importeer gegevens uit Google Maps Tijdlijn-exports, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en andere bronnen om een uitgebreid, doorzoekbaar overzicht te creëren van alle plaatsen waar je bent geweest.
Het platform visualiseert je bewegingen als interactieve kaarten met heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays. Ingebouwde statistieken tonen bezochte landen, verkende steden en de totale afgelegde afstand, terwijl reistools je in staat stellen reizen te annoteren met foto's en notities. Locatie delen met familie, met individuele privacycontroles, maakt het geschikt voor huishoudelijk gebruik. Zelf hosten houdt gevoelige locatiegegevens volledig op je eigen infrastructuur, weg van Google en andere derden.
Key features van Dawarich
Import vanuit meerdere bronnen
Importeer locatiegegevens van Google Maps Tijdlijn, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-bestanden en meer om een compleet historisch overzicht op te bouwen.
Interactieve kaartweergaven
Verken je geschiedenis als heatmaps, routelijnen en 'fog-of-war'-overlays op een volledig interactieve kaart met aanpasbare lagen.
Reisstatistieken
Bekijk hoeveel landen en steden je hebt bezocht, hoe ver je hebt gereisd, en houd bij hoeveel dagen je in elk land hebt doorgebracht.
Foto-integratie
Verbind Immich of Photoprism om geotagde foto's op de kaart te plaatsen en herinneringen te associëren met specifieke reizen en locaties.
Locatiedeling met familie
Deel uw locatie met familieleden, terwijl u individuele privacyinstellingen behoudt, zodat elke persoon beslist wat hij of zij prijsgeeft.
Waarom zou je Dawarich op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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