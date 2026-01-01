Installeer Karakeep met één klik.
Zelf-gehoste bladwijzerbeheerder met AI-gestuurde tagging, full-text zoeken en pagina-archivering voor links, notities en PDF's.
Kies een VPS-abonnement voor Karakeep
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Karakeep kunt bouwen
Karakeep is een moderne, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, gebouwd voor uitgebreide informatiearchivering. Naast het opslaan van URL's, legt het notities, afbeeldingen, PDF's en volledige paginacontent vast met automatische metadata-extractie. AI-gestuurde tagging en samenvatting – via OpenAI of lokale Ollama-modellen – organiseert je collectie automatisch, terwijl de door Meilisearch aangedreven full-text zoekfunctie het ophalen van informatie onmiddellijk maakt, zelfs met duizenden opgeslagen items.
Door Karakeep zelf te hosten op je eigen VPS blijven je browsegeschiedenis en opgeslagen content volledig privé. Er zijn geen kosten per bladwijzer, geen opslagquota en geen toegang van derden tot je gegevens. Browserextensies voor Chrome en Firefox en mobiele apps voor iOS en Android houden alles gesynchroniseerd op al je apparaten.
Key features van Karakeep
AI-gestuurde tagging
Automatisch opgeslagen items taggen en samenvatten met behulp van OpenAI of een lokaal draaiend Ollama-model — handmatige organisatie is niet nodig.
Zoeken op volledige tekst
Meilisearch indexeert alle opgeslagen inhoud, inclusief gearchiveerde pagina's en PDF's, zodat u alles in uw collectie binnen milliseconden kunt vinden.
Pagina-archivering & OCR
Bewaar de volledige paginacontent, zelfs als de originele bronnen verdwijnen, en extraheer doorzoekbare tekst uit afbeeldingen met behulp van ingebouwde OCR.
Browser & Mobiele Synchronisatie
Sla bladwijzers met één klik op via Chrome- of Firefox-extensies, en krijg toegang tot je volledige verzameling via iOS- en Android-apps met automatische synchronisatie.
RSS-feedimport
Importeer automatisch inhoud van RSS-feeds in georganiseerde collecties, zodat uw kennisbank actueel blijft zonder handmatig opslaan.
Waarom zou je Karakeep op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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