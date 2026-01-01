Karakeep is een moderne, zelfgehoste bladwijzerbeheerder, gebouwd voor uitgebreide informatiearchivering. Naast het opslaan van URL's, legt het notities, afbeeldingen, PDF's en volledige paginacontent vast met automatische metadata-extractie. AI-gestuurde tagging en samenvatting – via OpenAI of lokale Ollama-modellen – organiseert je collectie automatisch, terwijl de door Meilisearch aangedreven full-text zoekfunctie het ophalen van informatie onmiddellijk maakt, zelfs met duizenden opgeslagen items.

Door Karakeep zelf te hosten op je eigen VPS blijven je browsegeschiedenis en opgeslagen content volledig privé. Er zijn geen kosten per bladwijzer, geen opslagquota en geen toegang van derden tot je gegevens. Browserextensies voor Chrome en Firefox en mobiele apps voor iOS en Android houden alles gesynchroniseerd op al je apparaten.