Netdata installeren met één-klik installatie.
Realtime infrastructuurmonitoring met een granulariteit van 1 seconde, 800+ integraties en geen configuratie vereist.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Netdata kunt bouwen
Netdata is een open-source, real-time infrastructuurmonitoringplatform dat duizenden metrics per seconde verzamelt van uw servers, containers, applicaties en cloudservices. In tegenstelling tot traditionele monitoringstacks die afzonderlijke lagen voor gegevensverzameling, opslag en visualisatie vereisen, bundelt Netdata alle drie in één lichtgewicht agent — en levert live dashboards binnen enkele seconden na implementatie, zonder handmatige configuratie voor veelvoorkomende services.
Met meer dan 78.000 GitHub-sterren en 500 miljoen Docker-pulls is Netdata een van de meest gebruikte zelf-gehoste monitoringoplossingen. Door het op uw eigen VPS te draaien, blijven alle infrastructuurmetrics privé binnen uw netwerk, met volledige controle over bewaarbeleidsregels, waarschuwingsregels en dashboardtoegang.
Key features van Netdata
Metrische granulariteit van 1 seconde
Vangt CPU-pieken, geheugendruk en latentiepieken op die pollingintervallen van 10 of 60 seconden volledig missen.
800+ automatisch gedetecteerde integraties
Detecteert en bewaakt automatisch databases, webservers, berichtenwachtrijen en cloudservices die op de host draaien — geen configuratiebestanden nodig.
ML-gestuurde anomaliedetectie
Traint een anomalie-model per metriek en detecteert ongebruikelijke patronen voordat ze storingen veroorzaken, zonder handmatige drempelafstemming.
Docker-containermonitoring
Ontdekt alle actieve containers via de Docker-socket en volgt CPU, geheugen, netwerk-I/O en schijfgebruik per container.
Voorgeconfigureerde waarschuwingsbibliotheek
Wordt geleverd met honderden beproefde waarschuwingen die betrekking hebben op OS, databases en applicatiestatistieken — onmiddellijk actief na implementatie.
Waarom zou je Netdata op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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