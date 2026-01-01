Netdata is een open-source, real-time infrastructuurmonitoringplatform dat duizenden metrics per seconde verzamelt van uw servers, containers, applicaties en cloudservices. In tegenstelling tot traditionele monitoringstacks die afzonderlijke lagen voor gegevensverzameling, opslag en visualisatie vereisen, bundelt Netdata alle drie in één lichtgewicht agent — en levert live dashboards binnen enkele seconden na implementatie, zonder handmatige configuratie voor veelvoorkomende services.

Met meer dan 78.000 GitHub-sterren en 500 miljoen Docker-pulls is Netdata een van de meest gebruikte zelf-gehoste monitoringoplossingen. Door het op uw eigen VPS te draaien, blijven alle infrastructuurmetrics privé binnen uw netwerk, met volledige controle over bewaarbeleidsregels, waarschuwingsregels en dashboardtoegang.