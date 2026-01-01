Implementeer RSSHub met één klik.
Open-source RSS-feedgenerator die elke website abonneerbaar maakt, van sociale media tot GitHub en verder.
Kies een VPS-abonnement voor RSSHub
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met RSSHub kunt bouwen
RSSHub is 's werelds grootste open-source RSS-netwerk, dat meer dan 5.000 routes ondersteunt voor platforms die geen native RSS-feeds meer aanbieden – Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub en nog veel meer. Met meer dan 41.000 GitHub-sterren en bijdragen van meer dan 1.300 ontwikkelaars is het de voorkeursoplossing geworden om het open web abonneerbaar te houden.
Zelf-hosten van RSSHub betekent dat uw contentconsumptiegewoonten privé blijven – alle feedaanvragen zijn afkomstig van uw eigen server in plaats van openbare instanties die mogelijk zoekopdrachten loggen. Redis-caching houdt veelgebruikte feeds snel en vermindert de belasting van bronwebsites.
Key features van RSSHub
5.000+ Contentroutes
Bestrijkt honderden platforms, waaronder sociale media, nieuwswebsites, GitHub, e-commerce en gespecialiseerde publicaties — als het een pagina heeft, kan RSSHub er een feed van maken.
Socialmediafeeds
Genereer RSS-feeds van Instagram, Twitter, TikTok en YouTube zonder accounts aan te maken of apps van derden toegang te geven tot uw inloggegevens.
Redis Caching
Ingebouwde Redis-integratie levert snelle feedreacties voor veelbezochte routes, terwijl herhaalde verzoeken aan bronwebsites worden verminderd.
Privacygericht browsen
Volg elke inhoudsbron via uw feedlezer zonder leesgewoonten te delen met commerciële platforms of aggregator-diensten.
Automatisering Integratie
Verbind RSSHub-feeds met n8n, Zapier of Home Assistant om workflows te activeren wanneer nieuwe inhoud wordt gepubliceerd op elk ondersteund platform.
Waarom zou je RSSHub op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.
Ontdek meer apps om te implementeren
Anki Sync Server Enhanced
Zelfgehoste server voor Anki-synchronisatie met ondersteuning voor meerdere gebruikers, back-ups en webdashboard