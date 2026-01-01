RSSHub is 's werelds grootste open-source RSS-netwerk, dat meer dan 5.000 routes ondersteunt voor platforms die geen native RSS-feeds meer aanbieden – Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Reddit, GitHub en nog veel meer. Met meer dan 41.000 GitHub-sterren en bijdragen van meer dan 1.300 ontwikkelaars is het de voorkeursoplossing geworden om het open web abonneerbaar te houden.

Zelf-hosten van RSSHub betekent dat uw contentconsumptiegewoonten privé blijven – alle feedaanvragen zijn afkomstig van uw eigen server in plaats van openbare instanties die mogelijk zoekopdrachten loggen. Redis-caching houdt veelgebruikte feeds snel en vermindert de belasting van bronwebsites.