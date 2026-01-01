Installeer OpenSearch met één-klik installatie.
Apache 2.0-gelicentieerde zoek- en analyse-engine met OpenSearch Dashboards voor datavisualisatie en loganalyse.
Kies een VPS-abonnement voor OpenSearch
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenSearch kunt bouwen
OpenSearch is een door de gemeenschap gedreven, open-source zoek- en analysesuite, afgeleid van Elasticsearch 7.10.2 om een echt open alternatief te behouden onder de Apache 2.0-licentie. Het biedt full-text zoeken, log- en gebeurtenisdata-analyse, applicatieprestatiebewaking en beveiligingsanalyse via een gedistribueerde, schaalbare architectuur — alles zonder beperkingen van propriëtaire licenties.
Deze sjabloon implementeert zowel OpenSearch als OpenSearch Dashboards met ingeschakelde authenticatie, waardoor je vanaf dag één een compleet zoekplatform hebt. Zelf-hosting betekent dat alle geïndexeerde gegevens en zoekopdrachten op je eigen infrastructuur blijven, wat essentieel is voor organisaties met vereisten voor gegevensresidentie of die gevoelige informatie verwerken. Opmerking: vereist minimaal 4 GB RAM en heeft 2-5 minuten nodig voor de initiële opstart.
Key features van OpenSearch
Volledige tekst zoeken
Geavanceerde query-DSL met relevantiescores, gefacetteerde navigatie en real-time indexering voor snelle, nauwkeurige zoekresultaten.
OpenSearch Dashboards
De inbegrepen visualisatielaag stelt u in staat om interactieve dashboards te bouwen, query's uit te voeren en gegevens te verkennen zonder extra tools.
Log Analytics
Verzamel en analyseer applicatie- en infrastructuurlogs in realtime om afwijkingen te detecteren en incidenten sneller op te lossen.
Apache 2.0 Licentie
Geen commerciële beperkingen of verrassende licentiewijzigingen — gebruik, wijzig en distribueer OpenSearch vrijelijk.
Anomaliedetectie
Ingebouwde ML-gestuurde anomaliedetectie en configureerbare waarschuwingen helpen problemen te detecteren voordat gebruikers ze melden.
Waarom zou je OpenSearch op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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