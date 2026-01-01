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Apache 2.0-gelicentieerde zoek- en analyse-engine met OpenSearch Dashboards voor datavisualisatie en loganalyse.

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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
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16 TB bandbreedte
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KVM 8
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21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OpenSearch kunt bouwen

OpenSearch is een door de gemeenschap gedreven, open-source zoek- en analysesuite, afgeleid van Elasticsearch 7.10.2 om een echt open alternatief te behouden onder de Apache 2.0-licentie. Het biedt full-text zoeken, log- en gebeurtenisdata-analyse, applicatieprestatiebewaking en beveiligingsanalyse via een gedistribueerde, schaalbare architectuur — alles zonder beperkingen van propriëtaire licenties.

Deze sjabloon implementeert zowel OpenSearch als OpenSearch Dashboards met ingeschakelde authenticatie, waardoor je vanaf dag één een compleet zoekplatform hebt. Zelf-hosting betekent dat alle geïndexeerde gegevens en zoekopdrachten op je eigen infrastructuur blijven, wat essentieel is voor organisaties met vereisten voor gegevensresidentie of die gevoelige informatie verwerken. Opmerking: vereist minimaal 4 GB RAM en heeft 2-5 minuten nodig voor de initiële opstart.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OpenSearch

Volledige tekst zoeken

Geavanceerde query-DSL met relevantiescores, gefacetteerde navigatie en real-time indexering voor snelle, nauwkeurige zoekresultaten.

OpenSearch Dashboards

De inbegrepen visualisatielaag stelt u in staat om interactieve dashboards te bouwen, query's uit te voeren en gegevens te verkennen zonder extra tools.

Log Analytics

Verzamel en analyseer applicatie- en infrastructuurlogs in realtime om afwijkingen te detecteren en incidenten sneller op te lossen.

Apache 2.0 Licentie

Geen commerciële beperkingen of verrassende licentiewijzigingen — gebruik, wijzig en distribueer OpenSearch vrijelijk.

Anomaliedetectie

Ingebouwde ML-gestuurde anomaliedetectie en configureerbare waarschuwingen helpen problemen te detecteren voordat gebruikers ze melden.

Waarom zou je OpenSearch op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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