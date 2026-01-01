OpenSearch is een door de gemeenschap gedreven, open-source zoek- en analysesuite, afgeleid van Elasticsearch 7.10.2 om een echt open alternatief te behouden onder de Apache 2.0-licentie. Het biedt full-text zoeken, log- en gebeurtenisdata-analyse, applicatieprestatiebewaking en beveiligingsanalyse via een gedistribueerde, schaalbare architectuur — alles zonder beperkingen van propriëtaire licenties.

Deze sjabloon implementeert zowel OpenSearch als OpenSearch Dashboards met ingeschakelde authenticatie, waardoor je vanaf dag één een compleet zoekplatform hebt. Zelf-hosting betekent dat alle geïndexeerde gegevens en zoekopdrachten op je eigen infrastructuur blijven, wat essentieel is voor organisaties met vereisten voor gegevensresidentie of die gevoelige informatie verwerken. Opmerking: vereist minimaal 4 GB RAM en heeft 2-5 minuten nodig voor de initiële opstart.