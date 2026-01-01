Implementeer Damselfly met één-klik installatie.
Servergebaseerd fotobeheer met gezichtsherkenning op het apparaat, objectdetectie en full-text zoeken in metadata.
Kies een VPS-abonnement voor Damselfly
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Damselfly kunt bouwen
Damselfly is een servergebaseerde applicatie voor fotobeheer, gebouwd voor zeer grote bibliotheken. Het indexeert een hoofdmap voor foto's, bouwt miniaturen op de achtergrond en laat je zoeken op IPTC-trefwoordtags, mapnamen, EXIF-metadata, gezichten en gedetecteerde objecten via een snelle Blazor WebAssembly UI. Gezichtsherkenning en objectdetectie werken lokaal en offline, zonder SaaS-afhankelijkheid.
Door Damselfly zelf te hosten op je eigen VPS blijven fotometadata, gezichtsvectoren en de bibliotheekstructuur binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice. Het platform verwerkt meer dan 500.000 afbeeldingscatalogi met zoekopdrachten in minder dan een seconde, ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde rechten, en werkt samen met de Damselfly Desktop-client voor synchronisatie-naar-laptop bewerkingsworkflows.
Key features van Damselfly
Lokale gezichtsherkenning
Voert gezichtsdetectie en -herkenning volledig op de server uit, zonder afhankelijkheid van API's van derden, en groepeert foto's op herkende personen voor workflows waarbij men per persoon kan bladeren.
Objectdetectie
Identificeert objecten, scènes en afbeeldingskleuren in uw bibliotheek, zodat een zoekopdracht naar "hond" of "strand" overeenkomende foto's oplevert, zelfs zonder handmatige tagging.
IPTC trefwoordtagging
Snel niet-destructieve EXIF/IPTC trefwoordupdates via ExifTool — JPEG's worden niet opnieuw gecodeerd wanneer tags veranderen, waardoor de originele kwaliteit behouden blijft.
Zoeken in volledige-tekst metadata
Zoeken binnen een seconde in honderdduizenden afbeeldingen op tag, map, bestandsnaam, camera, lens, datumbereik, oriëntatie en meer.
Selectiemandje
Sla afbeeldingen van zoekresultaten op in een permanente mand, download ze vervolgens, exporteer ze met watermerken, of synchroniseer ze naar een desktop met de Damselfly-client.
Waarom zou je Damselfly op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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