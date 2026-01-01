Damselfly is een servergebaseerde applicatie voor fotobeheer, gebouwd voor zeer grote bibliotheken. Het indexeert een hoofdmap voor foto's, bouwt miniaturen op de achtergrond en laat je zoeken op IPTC-trefwoordtags, mapnamen, EXIF-metadata, gezichten en gedetecteerde objecten via een snelle Blazor WebAssembly UI. Gezichtsherkenning en objectdetectie werken lokaal en offline, zonder SaaS-afhankelijkheid.

Door Damselfly zelf te hosten op je eigen VPS blijven fotometadata, gezichtsvectoren en de bibliotheekstructuur binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice. Het platform verwerkt meer dan 500.000 afbeeldingscatalogi met zoekopdrachten in minder dan een seconde, ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde rechten, en werkt samen met de Damselfly Desktop-client voor synchronisatie-naar-laptop bewerkingsworkflows.