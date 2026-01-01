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Servergebaseerd fotobeheer met gezichtsherkenning op het apparaat, objectdetectie en full-text zoeken in metadata.

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AI-beheerde VPS
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KVM 2
21,99  €
7,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 191,76 € (normale prijs 527,76 €). Verlengbaar voor 14,99 €/mnd.
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 263,76 € (normale prijs 863,76 €). Verlengbaar voor 27,99 €/mnd.
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mnd
Kies dit plan
Krijg 24 maanden voor 527,76 € (normale prijs 1.559,76 €). Verlengbaar voor 49,99 €/mnd.
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Damselfly kunt bouwen

Damselfly is een servergebaseerde applicatie voor fotobeheer, gebouwd voor zeer grote bibliotheken. Het indexeert een hoofdmap voor foto's, bouwt miniaturen op de achtergrond en laat je zoeken op IPTC-trefwoordtags, mapnamen, EXIF-metadata, gezichten en gedetecteerde objecten via een snelle Blazor WebAssembly UI. Gezichtsherkenning en objectdetectie werken lokaal en offline, zonder SaaS-afhankelijkheid.

Door Damselfly zelf te hosten op je eigen VPS blijven fotometadata, gezichtsvectoren en de bibliotheekstructuur binnen de infrastructuur die jij beheert, in plaats van bij een openbare fotoservice. Het platform verwerkt meer dan 500.000 afbeeldingscatalogi met zoekopdrachten in minder dan een seconde, ondersteunt accounts voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde rechten, en werkt samen met de Damselfly Desktop-client voor synchronisatie-naar-laptop bewerkingsworkflows.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Damselfly

Lokale gezichtsherkenning

Voert gezichtsdetectie en -herkenning volledig op de server uit, zonder afhankelijkheid van API's van derden, en groepeert foto's op herkende personen voor workflows waarbij men per persoon kan bladeren.

Objectdetectie

Identificeert objecten, scènes en afbeeldingskleuren in uw bibliotheek, zodat een zoekopdracht naar "hond" of "strand" overeenkomende foto's oplevert, zelfs zonder handmatige tagging.

IPTC trefwoordtagging

Snel niet-destructieve EXIF/IPTC trefwoordupdates via ExifTool — JPEG's worden niet opnieuw gecodeerd wanneer tags veranderen, waardoor de originele kwaliteit behouden blijft.

Zoeken in volledige-tekst metadata

Zoeken binnen een seconde in honderdduizenden afbeeldingen op tag, map, bestandsnaam, camera, lens, datumbereik, oriëntatie en meer.

Selectiemandje

Sla afbeeldingen van zoekresultaten op in een permanente mand, download ze vervolgens, exporteer ze met watermerken, of synchroniseer ze naar een desktop met de Damselfly-client.

Waarom zou je Damselfly op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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