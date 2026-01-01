GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) is een open-source REST API-server die via het multi-device protocol verbinding maakt met WhatsApp. Het biedt een overzichtelijke web-UI voor het beheren van WhatsApp-sessies en een volledige REST API voor het verzenden van berichten, het beheren van contacten en het afhandelen van webhooks — allemaal vanaf uw eigen server.

Het zelf hosten van GoWA op uw VPS zorgt ervoor dat uw WhatsApp-sessiegegevens privé blijven, uw API geen snelheidsbeperkingen heeft van externe providers en u volledige controle behoudt over berichtroutering en webhook-integraties.