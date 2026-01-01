Implementeer GoWA met één-klik installatie.
Lichtgewicht WhatsApp REST API en webinterface gebouwd met Go voor automatisering van berichten op meerdere apparaten.
Kies een VPS-abonnement voor GoWA
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met GoWA kunt bouwen
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) is een open-source REST API-server die via het multi-device protocol verbinding maakt met WhatsApp. Het biedt een overzichtelijke web-UI voor het beheren van WhatsApp-sessies en een volledige REST API voor het verzenden van berichten, het beheren van contacten en het afhandelen van webhooks — allemaal vanaf uw eigen server.
Het zelf hosten van GoWA op uw VPS zorgt ervoor dat uw WhatsApp-sessiegegevens privé blijven, uw API geen snelheidsbeperkingen heeft van externe providers en u volledige controle behoudt over berichtroutering en webhook-integraties.
Key features van GoWA
REST API
Volledige HTTP API voor het programmatisch verzenden van tekst, afbeeldingen, documenten en locatieberichten vanuit elke taal of tool.
Ondersteuning voor meerdere apparaten
Verbind meerdere WhatsApp-accounts met één serverinstantie zonder dat afzonderlijke telefoonverbindingen nodig zijn.
Webinterface
Ingebouwde web-UI voor het scannen van QR-codes, sessiebeheer en het testen van API-aanroepen zonder code te schrijven.
Webhook-integratie
Stuur inkomende berichten door naar uw eigen eindpunten voor chatbotautomatisering, CRM-integratie of notificatieworkflows.
Basisverificatie
Bescherm de API en web-UI met gebruikersnaam-/wachtwoordgegevens om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
Waarom zou je GoWA op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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