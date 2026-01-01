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Installeer Papermerge met één klik installatie.

Open-source documentbeheersysteem met automatische OCR, full-text zoeken en tag-gebaseerde organisatie voor al uw gescande papierwerk.

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Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Installeer Papermerge met één klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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KVM 4
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Papermerge kunt bouwen

Papermerge is een open-source documentbeheersysteem dat is ontworpen om fysiek papierwerk om te zetten in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Upload PDF's of gescande afbeeldingen en Papermerge extraheert automatisch tekst via OCR, waardoor elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op basis van de inhoud. Organisatie met tags, maphiërarchieën en aangepaste metadatavelden geven je gedetailleerde controle over de structuur en het ophalen van documenten. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen maakt het geschikt voor zowel kleine bedrijven als professionele praktijken.

Papermerge zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gevoelige financiële gegevens, juridische documenten en persoonlijke bestanden je infrastructuur nooit verlaten. Je vermijdt maandelijkse kosten voor cloudopslag en krijgt tegelijkertijd onbeperkte documentcapaciteit, de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels toe te passen en de flexibiliteit om te integreren met bestaande workflows via de REST API van Papermerge.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Papermerge

Automatische OCR-extractie

Papermerge extraheert doorzoekbare tekst uit PDF's en gescande afbeeldingen automatisch bij het uploaden, waardoor een stapel gescand papierwerk wordt omgezet in een doorzoekbare database.

Zoeken op volledige tekst

Zoek in de volledige inhoud en metadata van elk document in uw archief, met filters op datum, tags en aangepaste velden voor nauwkeurige opvraging.

Tag- en maporganisatie

Combineer maphiërarchieën met flexibele tags en aangepaste metadatavelden om een organisatiestructuur op te bouwen die overeenkomt met hoe uw bedrijf daadwerkelijk werkt.

Machtigingen voor meerdere gebruikers

Op rollen gebaseerd toegangsbeheer stelt teams in staat om één documentarchief te delen, terwijl gevoelige bestanden alleen zichtbaar blijven voor geautoriseerde gebruikers.

PDF Pagina-bewerkingen

Voeg PDF-pagina's samen, splits ze en wijzig de volgorde ervan rechtstreeks in Papermerge, waardoor een aparte PDF-editor overbodig wordt bij het opschonen van gescande documenten.

Waarom zou je Papermerge op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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