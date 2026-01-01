Installeer Papermerge met één klik installatie.
Open-source documentbeheersysteem met automatische OCR, full-text zoeken en tag-gebaseerde organisatie voor al uw gescande papierwerk.
Kies een VPS-abonnement voor Papermerge
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Papermerge kunt bouwen
Papermerge is een open-source documentbeheersysteem dat is ontworpen om fysiek papierwerk om te zetten in een doorzoekbaar, georganiseerd digitaal archief. Upload PDF's of gescande afbeeldingen en Papermerge extraheert automatisch tekst via OCR, waardoor elke factuur, elk contract en elke bon direct vindbaar is op basis van de inhoud. Organisatie met tags, maphiërarchieën en aangepaste metadatavelden geven je gedetailleerde controle over de structuur en het ophalen van documenten. Ondersteuning voor meerdere gebruikers met op rollen gebaseerde machtigingen maakt het geschikt voor zowel kleine bedrijven als professionele praktijken.
Papermerge zelf hosten op je eigen VPS betekent dat gevoelige financiële gegevens, juridische documenten en persoonlijke bestanden je infrastructuur nooit verlaten. Je vermijdt maandelijkse kosten voor cloudopslag en krijgt tegelijkertijd onbeperkte documentcapaciteit, de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels toe te passen en de flexibiliteit om te integreren met bestaande workflows via de REST API van Papermerge.
Key features van Papermerge
Automatische OCR-extractie
Papermerge extraheert doorzoekbare tekst uit PDF's en gescande afbeeldingen automatisch bij het uploaden, waardoor een stapel gescand papierwerk wordt omgezet in een doorzoekbare database.
Zoeken op volledige tekst
Zoek in de volledige inhoud en metadata van elk document in uw archief, met filters op datum, tags en aangepaste velden voor nauwkeurige opvraging.
Tag- en maporganisatie
Combineer maphiërarchieën met flexibele tags en aangepaste metadatavelden om een organisatiestructuur op te bouwen die overeenkomt met hoe uw bedrijf daadwerkelijk werkt.
Machtigingen voor meerdere gebruikers
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer stelt teams in staat om één documentarchief te delen, terwijl gevoelige bestanden alleen zichtbaar blijven voor geautoriseerde gebruikers.
PDF Pagina-bewerkingen
Voeg PDF-pagina's samen, splits ze en wijzig de volgorde ervan rechtstreeks in Papermerge, waardoor een aparte PDF-editor overbodig wordt bij het opschonen van gescande documenten.
Waarom zou je Papermerge op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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