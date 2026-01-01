Implementeer DreamFactory met één-klik installatie.
Open-source REST en GraphQL API-platform dat automatisch veilige database-API's genereert in enkele minuten zonder te coderen.
Kies een VPS-abonnement voor DreamFactory
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met DreamFactory kunt bouwen
DreamFactory is een open-source platform voor het genereren van API's dat direct volledig gedocumenteerde, rolbeveiligde REST- en GraphQL API's creëert voor elke database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server en meer — zonder één regel code te schrijven. Verbind uw database, en DreamFactory genereert een complete CRUD API met ingebouwde authenticatie, snelheidsbeperking en toegangscontrole op veldniveau.
DreamFactory zelf hosten op uw VPS geeft u volledige controle over uw gegevens en API-laag, zonder kosten per oproep of vendor lock-in. Deze implementatie omvat MySQL voor de systeemdatabase en Redis voor high-performance caching, waardoor u direct een productieklare API-platform krijgt.
Key features van DreamFactory
Automatisch gegenereerde API's
Verbind elke SQL- of NoSQL-database en ontvang direct een complete REST- en GraphQL-API met volledige CRUD-ondersteuning — handmatige endpoint-codering is niet nodig.
Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
Definieer gedetailleerde machtigingen per gebruiker of rol, waarbij de toegang wordt beperkt tot individuele tabellen en velden om gegevens veilig te houden.
Ondersteuning voor meerdere databases
Genereer API's van MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle en tientallen andere gegevensbronnen vanaf één enkel platform.
API-sleutelbeheer
API-sleutels uitgeven en intrekken per applicatie of consument, met optionele snelheidsbeperking om misbruik te voorkomen en het gebruik te beheren.
Live API-documentatie
Elke gegenereerde API wordt geleverd met interactieve Swagger-documentatie, zodat ontwikkelaars direct endpoints kunnen verkennen en testen.
Waarom zou je DreamFactory op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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