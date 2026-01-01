DreamFactory is een open-source platform voor het genereren van API's dat direct volledig gedocumenteerde, rolbeveiligde REST- en GraphQL API's creëert voor elke database — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server en meer — zonder één regel code te schrijven. Verbind uw database, en DreamFactory genereert een complete CRUD API met ingebouwde authenticatie, snelheidsbeperking en toegangscontrole op veldniveau.

DreamFactory zelf hosten op uw VPS geeft u volledige controle over uw gegevens en API-laag, zonder kosten per oproep of vendor lock-in. Deze implementatie omvat MySQL voor de systeemdatabase en Redis voor high-performance caching, waardoor u direct een productieklare API-platform krijgt.