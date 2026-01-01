Installeer Movary met één klik.
Zelf-gehoste tracker voor filmkijkgeschiedenis met Plex, Jellyfin, Emby en Trakt scrobbling en uitgebreide statistieken.
Kies een VPS-abonnement voor Movary
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Movary kunt bouwen
Movary is een gratis, open-source webapplicatie die speciaal is gebouwd voor filmliefhebbers die volledige zeggenschap willen over hun kijkgeschiedenis. Het haalt metadata op van The Movie Database en IMDb, volgt elke afspeelbeurt met tijdstempels en beoordelingen, en toont diepgaande statistieken over de acteurs, regisseurs, genres, talen en decennia die jouw smaak bepalen.
Movary zelf hosten op een VPS houdt je kijkgeschiedenis privé en draagbaar, met imports van Trakt, Letterboxd en Netflix, plus automatische scrobbling van Plex, Jellyfin, Emby en Kodi. In tegenstelling tot commerciële trackers is er geen advertentietargeting, geen prijs per gebruiker, en verlaten je kijkgegevens nooit je server.
Key features van Movary
Plex en Jellyfin scrobbling
Log automatisch elke bekeken film in Plex, Jellyfin, Emby of Kodi zonder handmatig afspelen te markeren.
Gedetailleerde kijkstatistieken
Bekijk je topacteurs, -regisseurs, -genres, -talen en -decennia met grafieken die visualiseren hoe je smaak zich in de loop van de tijd ontwikkelt.
Trakt en Letterboxd import
Neem bestaande kijkgeschiedenis van Trakt, Letterboxd of Netflix mee vanaf dag één, in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.
Beoordelingen en persoonlijke notities
Beoordeel elke film met persoonlijke scores en notities om het beeld te reconstrueren van films die je al hebt gezien.
Installeerbare web-app
Installeer Movary als een progressieve web-app op telefoons en desktops voor een native ervaring zonder een app store.
Ondersteuning voor meerdere gebruikers
Deel één server met vrienden of familie, terwijl elk profiel, met zijn eigen kijklijst, beoordelingen en statistieken, volledig geïsoleerd blijft.
Waarom zou je Movary op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.