Movary is een gratis, open-source webapplicatie die speciaal is gebouwd voor filmliefhebbers die volledige zeggenschap willen over hun kijkgeschiedenis. Het haalt metadata op van The Movie Database en IMDb, volgt elke afspeelbeurt met tijdstempels en beoordelingen, en toont diepgaande statistieken over de acteurs, regisseurs, genres, talen en decennia die jouw smaak bepalen.

Movary zelf hosten op een VPS houdt je kijkgeschiedenis privé en draagbaar, met imports van Trakt, Letterboxd en Netflix, plus automatische scrobbling van Plex, Jellyfin, Emby en Kodi. In tegenstelling tot commerciële trackers is er geen advertentietargeting, geen prijs per gebruiker, en verlaten je kijkgegevens nooit je server.