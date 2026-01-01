Implementeer Cleanuparr met één-klik installatie.
Geavanceerde wachtrijopschoner voor de Servarr-stack die vastgelopen, mislukte en kwaadaardige downloads automatisch verwijdert.
Kies een VPS-abonnement voor Cleanuparr
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Cleanuparr kunt bouwen
Cleanuparr is een zelfgehoste downloadmanager, specifiek gebouwd voor het Servarr-ecosysteem. Het maakt verbinding met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr, naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent, en controleert vervolgens continu de wachtrij om downloads te markeren en te verwijderen die vastgelopen zijn, vastzitten in metadata, te traag downloaden, niet kunnen importeren, of overeenkomen met bekende malwarepatronen zoals verdachte
.lnk en
.zipx bestanden.
Naast het op orde houden van de wachtrij, zoekt Cleanuparr proactief naar ontbrekende media en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, verwijdert voltooide seeds, verwijdert weesbestanden die niet langer door de arrs worden bijgehouden, en stuurt waarschuwingen bij elke markering of verwijdering. Door het op je eigen VPS te draaien, houd je je media-automatisering 24/7 netjes zonder handmatig de wachtrij in de gaten te hoeven houden.
Key features van Cleanuparr
Opschoning op basis van overtredingen
Markeer slechte downloads met configureerbare waarschuwingen en verwijder en blokkeer ze automatisch zodra ze uw drempel bereiken.
Malwareblokker
Detecteer en verwijder bekende kwaadaardige torrents met behulp van door de gemeenschap onderhouden patronen en een ingebouwde blokkeerlijst van verdachte bestandstypen.
Servarr-brede integratie
Werkt met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent op één plek.
Zoeken naar ontbrekende en upgrade
Activeert automatisch zoekopdrachten naar ontbrekende items en kwaliteitsupgrades die niet aan de drempel voldoen, inclusief het bijhouden van aangepaste formatscores.
Opschonen van weesbestanden en seeding
Verwijdert downloads zonder hardlinks of arr-referenties, snoeit langlopende seeds en ondersteunt cross-seed-bewuste workflows.
Realtime meldingen
Verstuurt meldingen bij elke strike, verwijdering of blokkering via uw voorkeursmeldingskanaal, zodat niets onopgemerkt blijft.
Waarom zou je Cleanuparr op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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