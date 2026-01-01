Tot wel 69% korting voor Cleanuparr

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Geavanceerde wachtrijopschoner voor de Servarr-stack die vastgelopen, mislukte en kwaadaardige downloads automatisch verwijdert.

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5,49/mnd
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50 GB NVMe-schijfruimte
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2 vCPU cores
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100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
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Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
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16 GB RAM
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16 TB bandbreedte
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8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Cleanuparr kunt bouwen

Cleanuparr is een zelfgehoste downloadmanager, specifiek gebouwd voor het Servarr-ecosysteem. Het maakt verbinding met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr, naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent, en controleert vervolgens continu de wachtrij om downloads te markeren en te verwijderen die vastgelopen zijn, vastzitten in metadata, te traag downloaden, niet kunnen importeren, of overeenkomen met bekende malwarepatronen zoals verdachte .lnk en .zipx bestanden.

Naast het op orde houden van de wachtrij, zoekt Cleanuparr proactief naar ontbrekende media en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, verwijdert voltooide seeds, verwijdert weesbestanden die niet langer door de arrs worden bijgehouden, en stuurt waarschuwingen bij elke markering of verwijdering. Door het op je eigen VPS te draaien, houd je je media-automatisering 24/7 netjes zonder handmatig de wachtrij in de gaten te hoeven houden.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Cleanuparr

Opschoning op basis van overtredingen

Markeer slechte downloads met configureerbare waarschuwingen en verwijder en blokkeer ze automatisch zodra ze uw drempel bereiken.

Malwareblokker

Detecteer en verwijder bekende kwaadaardige torrents met behulp van door de gemeenschap onderhouden patronen en een ingebouwde blokkeerlijst van verdachte bestandstypen.

Servarr-brede integratie

Werkt met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent op één plek.

Zoeken naar ontbrekende en upgrade

Activeert automatisch zoekopdrachten naar ontbrekende items en kwaliteitsupgrades die niet aan de drempel voldoen, inclusief het bijhouden van aangepaste formatscores.

Opschonen van weesbestanden en seeding

Verwijdert downloads zonder hardlinks of arr-referenties, snoeit langlopende seeds en ondersteunt cross-seed-bewuste workflows.

Realtime meldingen

Verstuurt meldingen bij elke strike, verwijdering of blokkering via uw voorkeursmeldingskanaal, zodat niets onopgemerkt blijft.

Waarom zou je Cleanuparr op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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