Cleanuparr is een zelfgehoste downloadmanager, specifiek gebouwd voor het Servarr-ecosysteem. Het maakt verbinding met Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr en Whisparr, naast qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent en rTorrent, en controleert vervolgens continu de wachtrij om downloads te markeren en te verwijderen die vastgelopen zijn, vastzitten in metadata, te traag downloaden, niet kunnen importeren, of overeenkomen met bekende malwarepatronen zoals verdachte .lnk en .zipx bestanden.

Naast het op orde houden van de wachtrij, zoekt Cleanuparr proactief naar ontbrekende media en kwaliteitsupgrades die niet aan de cutoff voldoen, verwijdert voltooide seeds, verwijdert weesbestanden die niet langer door de arrs worden bijgehouden, en stuurt waarschuwingen bij elke markering of verwijdering. Door het op je eigen VPS te draaien, houd je je media-automatisering 24/7 netjes zonder handmatig de wachtrij in de gaten te hoeven houden.