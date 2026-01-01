Misskey is een open-source, feature-rijk socialemediaplatform gebouwd voor het fediverse. Met behulp van het ActivityPub-protocol federeert je Misskey-instantie met Mastodon, Pleroma en duizenden andere fediverse-servers, waardoor je gebruikers toegang krijgen tot een wereldwijde sociale grafiek terwijl alle gegevens op je eigen infrastructuur blijven.

In tegenstelling tot grote gecentraliseerde platforms stelt Misskey gemeenschapscontrole voorop — jij bepaalt de regels, moderatiebeleid en wie er lid kan worden. Zelf-hosten op een VPS betekent geen algoritmische manipulatie, geen gegevensverzameling en geen risico dat het platform om je heen verdwijnt.