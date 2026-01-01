Implementeer Misskey met één-klik-installatie.
Open-source gefedereerd socialemediaplatform dat uw gemeenschap verbindt met het wereldwijde fediverse via ActivityPub.
Kies een VPS-abonnement voor Misskey
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Misskey kunt bouwen
Misskey is een open-source, feature-rijk socialemediaplatform gebouwd voor het fediverse. Met behulp van het ActivityPub-protocol federeert je Misskey-instantie met Mastodon, Pleroma en duizenden andere fediverse-servers, waardoor je gebruikers toegang krijgen tot een wereldwijde sociale grafiek terwijl alle gegevens op je eigen infrastructuur blijven.
In tegenstelling tot grote gecentraliseerde platforms stelt Misskey gemeenschapscontrole voorop — jij bepaalt de regels, moderatiebeleid en wie er lid kan worden. Zelf-hosten op een VPS betekent geen algoritmische manipulatie, geen gegevensverzameling en geen risico dat het platform om je heen verdwijnt.
Key features van Misskey
ActivityPub Federatie
Jouw instantie maakt verbinding met 10.000+ fediverse-servers, zodat gebruikers accounts op Mastodon, Pleroma en andere platforms kunnen volgen en ermee kunnen interacteren zonder jouw instantie te verlaten.
Aangepaste Emoji-reacties
Reageer op elk bericht met elke emoji — inclusief aangepaste emoji's die je uploadt — en ga veel verder dan de 'vind-ik-leuks' met één knop van de meeste platforms.
Ingebouwde mediaschijf
Elke gebruiker krijgt een persoonlijke mediadrive om bestanden en afbeeldingen te uploaden, organiseren en hergebruiken in alle berichten, zonder opnieuw te uploaden.
Plugin & Themasysteem
Breid Misskey uit met AiScript-aangedreven plug-ins en pas aangepaste thema's toe om de interface diepgaand te personaliseren voor uw gemeenschap.
Flexibele Notitie Zichtbaarheid
Elk bericht kan worden ingesteld op openbaar, starttijdlijn, alleen volgers, of direct bericht — waardoor gebruikers gedetailleerde controle hebben over wie wat ziet.
Waarom zou je Misskey op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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