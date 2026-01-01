Installeer Onyx met één-klik installatie.
Open-source AI-chat en enterprise zoekplatform dat elke LLM verbindt met de kennis van uw team.
Kies een VPS-abonnement voor Onyx
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Onyx kunt bouwen
Onyx is een open-source AI-platform dat een feature-rijke chatinterface combineert met bedrijfsbrede zoekfunctionaliteit voor de documenten en applicaties van uw team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat via Ollama of vLLM wordt blootgesteld — zodat u vrij bent om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder uw stack te herschrijven.
Het zelf hosten van Onyx op uw VPS houdt chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die u beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op uit Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.
Key features van Onyx
Werkt met elke LLM
Gebruik uw eigen API-sleutels voor OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, of elk OpenAI-compatibel eindpunt inclusief lokale Ollama- en vLLM-implementaties.
Meer dan veertig connectoren
Indexeer Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk en nog veel meer, zodat chatantwoorden uw echte teamkennis citeren.
AI-agenten en assistenten
Bouw aangepaste assistenten met op maat gemaakte prompts, connectorbereiken en tools, zodat elk team een AI krijgt die is afgestemd op de workflow.
Referenties en onderbouwing
Elk antwoord verwijst terug naar het brondocument, zodat gebruikers beweringen kunnen verifiëren en antwoorden kunnen vertrouwen in plaats van te gissen naar hallucinaties.
Op rollen gebaseerde machtigingen
Toegangscontrole op documentniveau erft de rechten van het bronsysteem, zodat gebruikers alleen zien wat ze al mogen lezen.
Zelfgehoste privacy
Chats, vectoren en brondocumenten blijven op uw VPS — er wordt niets naar Onyx-servers gestuurd en u behoudt volledige controle over het model- en connectorverkeer.
Waarom zou je Onyx op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.