Onyx is een open-source AI-platform dat een feature-rijke chatinterface combineert met bedrijfsbrede zoekfunctionaliteit voor de documenten en applicaties van uw team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat via Ollama of vLLM wordt blootgesteld — zodat u vrij bent om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder uw stack te herschrijven.

Het zelf hosten van Onyx op uw VPS houdt chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die u beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op uit Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.