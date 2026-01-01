Tot wel 69% korting voor Onyx

Installeer Onyx met één-klik installatie.

Open-source AI-chat en enterprise zoekplatform dat elke LLM verbindt met de kennis van uw team.

Start nu je applicatie
Gratis automatische wekelijkse back-ups
AI-beheerde VPS
10,99/mnd
Kies een plan
30-dagen-geld-terug-garantie
Installeer Onyx met één-klik installatie.

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69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Onyx kunt bouwen

Onyx is een open-source AI-platform dat een feature-rijke chatinterface combineert met bedrijfsbrede zoekfunctionaliteit voor de documenten en applicaties van uw team. Het werkt met elke grote LLM-provider — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, en elk zelf-gehost model dat via Ollama of vLLM wordt blootgesteld — zodat u vrij bent om het model te kiezen dat bij elke taak past zonder uw stack te herschrijven.

Het zelf hosten van Onyx op uw VPS houdt chattranscripten, geïndexeerde documenten en connectorreferenties op infrastructuur die u beheert. Meer dan veertig connectors halen gegevens op uit Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira en meer naar een uniforme zoekindex, zodat antwoorden de originelen citeren in plaats van gevoelige context te lekken naar SaaS van derden.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Onyx

Werkt met elke LLM

Gebruik uw eigen API-sleutels voor OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, of elk OpenAI-compatibel eindpunt inclusief lokale Ollama- en vLLM-implementaties.

Meer dan veertig connectoren

Indexeer Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk en nog veel meer, zodat chatantwoorden uw echte teamkennis citeren.

AI-agenten en assistenten

Bouw aangepaste assistenten met op maat gemaakte prompts, connectorbereiken en tools, zodat elk team een AI krijgt die is afgestemd op de workflow.

Referenties en onderbouwing

Elk antwoord verwijst terug naar het brondocument, zodat gebruikers beweringen kunnen verifiëren en antwoorden kunnen vertrouwen in plaats van te gissen naar hallucinaties.

Op rollen gebaseerde machtigingen

Toegangscontrole op documentniveau erft de rechten van het bronsysteem, zodat gebruikers alleen zien wat ze al mogen lezen.

Zelfgehoste privacy

Chats, vectoren en brondocumenten blijven op uw VPS — er wordt niets naar Onyx-servers gestuurd en u behoudt volledige controle over het model- en connectorverkeer.

Waarom zou je Onyx op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.

Maxim Shishkin
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Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.

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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.

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Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.

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Martin K

Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.

30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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