Installeer Open Journal Systems met één-klik installatie.
Open-source academisch tijdschriftbeheer- en publicatieplatform dat door duizenden tijdschriften wereldwijd wordt vertrouwd.
Kies een VPS-abonnement voor Open Journal Systems
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Open Journal Systems kunt bouwen
Open Journal Systems (OJS) is een gratis, open-source platform ontwikkeld door het Public Knowledge Project (PKP) voor het beheren van de complete workflow van een academisch tijdschrift — van inzendingen en peerreview tot redactie, productie en online publicatie. Het is 's werelds meest gebruikte open-access tijdschriftbeheersysteem, dat tienduizenden tijdschriften aandrijft bij universiteiten, onderzoeksinstellingen en onafhankelijke uitgevers wereldwijd.
Het zelf hosten van OJS op uw eigen VPS geeft uw tijdschrift volledige onafhankelijkheid van commerciële publicatieplatforms, zonder kosten per artikel, geen abonnementskosten en volledig eigendom van uw indieningsgegevens en publicatiearchief. Het platform ondersteunt implementaties voor meerdere tijdschriften, waardoor het geschikt is voor instellingen die meerdere titels vanuit één installatie beheren.
Key features van Open Journal Systems
Volledige indieningsworkflow
Beheer de volledige redactionele levenscyclus, van indiening door de auteur tot peerreview, redactie, opmaak en uiteindelijke publicatie, op één platform.
Beheer van peerreviews
Wijs beoordelaars toe, volg beoordelingsdeadlines, stuur herinneringen en verzamel beoordelaarsbeslissingen vanuit een gestructureerd redactioneel dashboard.
Open access publiceren
Publiceer artikelen onder open access-licenties met DOI-integratie, ORCID-ondersteuning en geïndexeerde metadata voor vindbaarheid.
Plugin-ecosysteem
Breid OJS uit met plug-ins voor statistieken, gebruiksstatistieken, abonnementsbeheer, betalingsgateways en integraties met services van derden.
Ondersteuning voor meerdere talen
OJS wordt geleverd met vertalingen voor tientallen talen en ondersteunt tweetalige of meertalige tijdschriftinterfaces en inhoud.
Waarom zou je Open Journal Systems op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.