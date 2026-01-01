Open Journal Systems (OJS) is een gratis, open-source platform ontwikkeld door het Public Knowledge Project (PKP) voor het beheren van de complete workflow van een academisch tijdschrift — van inzendingen en peerreview tot redactie, productie en online publicatie. Het is 's werelds meest gebruikte open-access tijdschriftbeheersysteem, dat tienduizenden tijdschriften aandrijft bij universiteiten, onderzoeksinstellingen en onafhankelijke uitgevers wereldwijd.

Het zelf hosten van OJS op uw eigen VPS geeft uw tijdschrift volledige onafhankelijkheid van commerciële publicatieplatforms, zonder kosten per artikel, geen abonnementskosten en volledig eigendom van uw indieningsgegevens en publicatiearchief. Het platform ondersteunt implementaties voor meerdere tijdschriften, waardoor het geschikt is voor instellingen die meerdere titels vanuit één installatie beheren.