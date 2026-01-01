Rivet implementeren met één-klik installatie.
Open-source runtime voor stateful actors die AI-agenten, samenwerkende apps en duurzame workflows mogelijk maakt.
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Wat je met Rivet kunt bouwen
Rivet is een open-source orchestratiemotor voor Rivet Actors — langlopende, lichtgewicht processen waarvan de status in het geheugen leeft en automatisch wordt opgeslagen. In tegenstelling tot stateless serverless runtimes, behoudt elke actor zijn eigen SQLite-ondersteunde status, adresseerbare identiteit en gebeurtenislogboek, waardoor het een natuurlijke pasvorm is voor AI-agenten, multiplayer-gamesessies, collaboratieve editors en duurzame workflows.
Door Rivet zelf te hosten op uw eigen VPS blijven de actorstatus, het agentgeheugen en de workflowgegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per uitvoering. De meegeleverde engine wordt geleverd met het ingebouwde Inspector-dashboard voor het bekijken van de actorstatus, het opnieuw afspelen van workflows en het debuggen van live verkeer zonder applicatiecode te instrumenteren.
Key features van Rivet
Stateful actoren
Langlopende processen met in-memory status, SQLite-persistentie en stabiele adresseerbare identiteiten voor AI-agenten en multiplayer-sessies.
Duurzame workflows
De workflow-runtime overleeft crashes en herstarts, waarbij de gebeurtenisgeschiedenis opnieuw wordt afgespeeld zodat de bedrijfslogica precies verdergaat waar deze gebleven was.
Ingebouwde Inspector
Browserdashboard voor het doorbladeren van actor SQLite-databases, het inspecteren van de workflowstatus, het monitoren van gebeurtenissen en het aansturen van actors via een REPL.
Meertalige SDK's
Verbind runners via de officiële RivetKit SDK's voor TypeScript, Rust, Python en Swift zonder bestaande services te herschrijven.
Bestandssysteemopslag
Productieklare implementatie met één knooppunt, ondersteund door een ingebedde RocksDB-opslag — geen externe database nodig om te starten.
Containerplanning
Plant gebruikerscode in als containers over runner-nodes, waardoor het eenvoudig wordt om agents en gameservers naast de engine uit te voeren.
Waarom zou je Rivet op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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