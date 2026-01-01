Rivet is een open-source orchestratiemotor voor Rivet Actors — langlopende, lichtgewicht processen waarvan de status in het geheugen leeft en automatisch wordt opgeslagen. In tegenstelling tot stateless serverless runtimes, behoudt elke actor zijn eigen SQLite-ondersteunde status, adresseerbare identiteit en gebeurtenislogboek, waardoor het een natuurlijke pasvorm is voor AI-agenten, multiplayer-gamesessies, collaboratieve editors en duurzame workflows.

Door Rivet zelf te hosten op uw eigen VPS blijven de actorstatus, het agentgeheugen en de workflowgegevens volledig onder uw controle, zonder kosten per uitvoering. De meegeleverde engine wordt geleverd met het ingebouwde Inspector-dashboard voor het bekijken van de actorstatus, het opnieuw afspelen van workflows en het debuggen van live verkeer zonder applicatiecode te instrumenteren.