Docker Registry is het officiële, open-source opslag- en distributiesysteem voor Docker-images. Door je eigen register te draaien, krijgt je team een private, krachtige repository voor container-images — zo blijft bedrijfseigen applicatiecode weg van openbare hubs en ben je verzekerd van snelle, betrouwbare image-pulls voor je CI/CD-pipelines en productiedeployments.

Zelf hosten op je VPS betekent dat imagedata je infrastructuur nooit verlaat, wat de naleving van datagovernancebeleid vereenvoudigt en de afhankelijkheid van externe services wegneemt. Je beheert toegang, retentiebeleid en opslagcapaciteit — zonder kosten per image of bandbreedtelimieten opgelegd door gehoste registerproviders.