Docker Registry implementeren met één-klik installatie.
Het officiële privéregister voor het opslaan, distribueren en beheren van je Docker-containerimages.
Kies een VPS-abonnement voor Docker Registry
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Docker Registry kunt bouwen
Docker Registry is het officiële, open-source opslag- en distributiesysteem voor Docker-images. Door je eigen register te draaien, krijgt je team een private, krachtige repository voor container-images — zo blijft bedrijfseigen applicatiecode weg van openbare hubs en ben je verzekerd van snelle, betrouwbare image-pulls voor je CI/CD-pipelines en productiedeployments.
Zelf hosten op je VPS betekent dat imagedata je infrastructuur nooit verlaat, wat de naleving van datagovernancebeleid vereenvoudigt en de afhankelijkheid van externe services wegneemt. Je beheert toegang, retentiebeleid en opslagcapaciteit — zonder kosten per image of bandbreedtelimieten opgelegd door gehoste registerproviders.
Key features van Docker Registry
Privéafbeeldingenopslag
Sla bedrijfseigen containerimages veilig op in uw eigen infrastructuur, zodat gevoelige code uit de buurt blijft van openbare registers.
CI/CD-integratie
Standaard Docker push- en pull-API zorgt voor compatibiliteit met elke buildtool, pipeline en orchestratieplatform.
Webhook-ondersteuning
Activeer automatisch vervolgstappen in de pipeline wanneer een nieuwe image naar het register wordt gepusht.
Permanente laagcache
Gedeelde laagopslag voor afbeeldingen vermindert het schijfgebruik aanzienlijk en versnelt de distributie van afbeeldingen binnen uw team.
Waarom zou je Docker Registry op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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