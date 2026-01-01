changedetection.io is een zelf-gehost platform voor websitebewaking dat wijzigingen op elke webpagina detecteert en u hiervan op de hoogte stelt — van inhoudsupdates en prijsschommelingen tot voorraadaanvullingen en wetswijzigingen. Het gaat verder dan eenvoudige uptime-controles door u specifieke pagina-elementen te laten targeten met CSS-selectors, XPath, JSONPath of visuele selectie, en het gebruikt een geïntegreerde Playwright Chrome-browser om JavaScript-gerenderde pagina's en sites die inloggen vereisen te bewaken.

Zelf-hosten houdt uw bewakingsdoelen, concurrentie-informatie en notificatiegegevens volledig privé, zonder kosten per pagina of per controle, ongeacht hoeveel sites of hoe vaak u deze bewaakt.