Implementeer changedetection.io in één klik.
Zelf-gehoste website wijzigingsmonitoringstool die u waarschuwt wanneer inhoud, prijzen of pagina-elementen worden bijgewerkt.
Kies een VPS-abonnement voor changedetection.io
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met changedetection.io kunt bouwen
changedetection.io is een zelf-gehost platform voor websitebewaking dat wijzigingen op elke webpagina detecteert en u hiervan op de hoogte stelt — van inhoudsupdates en prijsschommelingen tot voorraadaanvullingen en wetswijzigingen. Het gaat verder dan eenvoudige uptime-controles door u specifieke pagina-elementen te laten targeten met CSS-selectors, XPath, JSONPath of visuele selectie, en het gebruikt een geïntegreerde Playwright Chrome-browser om JavaScript-gerenderde pagina's en sites die inloggen vereisen te bewaken.
Zelf-hosten houdt uw bewakingsdoelen, concurrentie-informatie en notificatiegegevens volledig privé, zonder kosten per pagina of per controle, ongeacht hoeveel sites of hoe vaak u deze bewaakt.
Key features van changedetection.io
JavaScript Pagina Ondersteuning
Geïntegreerde Playwright-browser rendert dynamische single-page apps en verwerkt inlogstromen die basis HTTP-monitoringtools niet kunnen bereiken.
Nauwkeurige elementtargeting
CSS-selectors, XPath, JSONPath en visuele selectie laten u precies de inhoud monitoren die ertoe doet in plaats van de hele pagina.
Prijs- en voorraadmeldingen
Stel prijsdrempels en trefwoordtriggers in, zodat u alleen een melding krijgt wanneer een product onder uw streefprijs zakt of weer op voorraad komt.
70+ Notificatiekanalen
Verstuur meldingen naar Discord, Slack, Telegram, e-mail, webhooks en tientallen andere diensten via de Apprise-bibliotheek zonder aanvullende configuratie.
Wijzigingsgeschiedenis met Diff-weergave
Elke gedetecteerde wijziging wordt opgeslagen en visueel gemarkeerd, zodat u precies kunt zien wat er is gewijzigd en wanneer, zonder de oorspronkelijke pagina opnieuw te bezoeken.
Waarom zou je changedetection.io op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.