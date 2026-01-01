Crucix is een OSINT (Open Source Intelligence) platform dat gegevens van 27 openbare bronnen consolideert — waaronder NASA FIRMS satellietbeelden, maritieme AIS-tracking, ACLED conflictgegevens, FRED economische indicatoren en sociale sentimentfeeds — in één enkel real-time dashboard met een WebGL-aangedreven 3D-wereldbol. Gegevens worden elke 15 minuten automatisch vernieuwd, waardoor u continu situationeel bewustzijn heeft zonder handmatige tussenkomst.

Het platform levert meerlaagse waarschuwingen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram en Discord, door LLM gegenereerde handelsideeën en tweeweg botcommando's voor briefings op aanvraag. Door Crucix zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels en intelligentiearchieven op uw eigen infrastructuur, wordt ononderbroken gegevensverzameling gewaarborgd en krijgt u volledige controle over retentie en toegang.