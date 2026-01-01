Implementeer Crucix met één-klik installatie.
OSINT-inlichtingenplatform dat 27 realtime wereldwijde gegevensbronnen samenvoegt in een uniform 3D-dashboard.
Kies een VPS-abonnement voor Crucix
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Crucix kunt bouwen
Crucix is een OSINT (Open Source Intelligence) platform dat gegevens van 27 openbare bronnen consolideert — waaronder NASA FIRMS satellietbeelden, maritieme AIS-tracking, ACLED conflictgegevens, FRED economische indicatoren en sociale sentimentfeeds — in één enkel real-time dashboard met een WebGL-aangedreven 3D-wereldbol. Gegevens worden elke 15 minuten automatisch vernieuwd, waardoor u continu situationeel bewustzijn heeft zonder handmatige tussenkomst.
Het platform levert meerlaagse waarschuwingen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram en Discord, door LLM gegenereerde handelsideeën en tweeweg botcommando's voor briefings op aanvraag. Door Crucix zelf te hosten op uw VPS blijven alle API-sleutels en intelligentiearchieven op uw eigen infrastructuur, wordt ononderbroken gegevensverzameling gewaarborgd en krijgt u volledige controle over retentie en toegang.
Key features van Crucix
27 OSINT Bronnen
Bundelt satelliet-, maritieme, luchtvaart-, conflict-, economische en sociale sentimentgegevens parallel, met geleidelijke terugval wanneer een bron niet beschikbaar is.
3D Bolvisualisatie
De WebGL-aangedreven wereldbol legt gebeurtenissen geografisch over elkaar heen, waardoor incidenten in verschillende regio's in één oogopslag eenvoudig te correleren zijn.
Meerlaags waarschuwingssysteem
Levert FLASH-, PRIORITEIT- en ROUTINE-meldingen via Telegram en Discord, zodat belangrijke ontwikkelingen u onmiddellijk bereiken.
LLM-intelligentieanalyse
Integreert met Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini en andere providers om handelsideeën en intelligente signaaloverzichten te genereren uit verzamelde gegevens.
Tweeweg Botcommando's
Vraag on-demand statuscontroles aan, activeer handmatige scans en ontvang briefings rechtstreeks via Telegram- of Discord-botopdrachten.
Waarom zou je Crucix op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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