Implementeer Gerrit met één-klik installatie.
Enterprise-klasse codereviewplatform, vertrouwd door Android, Chromium en belangrijke open-sourceprojecten wereldwijd.
Kies een VPS-abonnement voor Gerrit
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Gerrit kunt bouwen
Gerrit is een open-source, webgebaseerd codebeoordelingssysteem gebouwd bovenop Git. Elke wijziging wordt ingediend als een patchset — een versie-eenheid van beoordeling — die teamgenoten evalueren via inline opmerkingen, stemgoedkeuringen en configureerbare indieningsregels voordat deze kan worden samengevoegd. Oorspronkelijk gemaakt bij Google en gebruikt door Android, Chromium en Qt, brengt Gerrit gestructureerde beoordelingsdiscipline naar elk engineeringteam.
Gerrit zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over repositories, toegangsrechten en codebeoordelingsworkflows. Met 'first-user-becomes-admin' bootstrap, fijnmazige toegangsregels per project en een plugin-ecosysteem van meer dan 100 extensies, is het gebouwd voor teams die audit trails en strikte codekwaliteitspoorten nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van platforms van derden.
Key features van Gerrit
Patch-gebaseerde beoordelingsworkflow
Elke codewijziging wordt ingediend als een versiebeheerde patchset, waardoor reviewers een duidelijk beeld krijgen van elke iteratie en de volledige revisiegeschiedenis.
Gedetailleerde machtigingen
Definieer toegangsregels per project, per branch en per actie voor individuen en groepen, inclusief force-push en indienrechten.
Inline codecommentaar
Laat opmerkingen achter bij specifieke regels code en reageer direct, waarbij discussies over de review direct gekoppeld blijven aan de code waarnaar ze verwijzen.
CI/CD-integratie
Activeer Jenkins, Zuul of elk CI-systeem automatisch bij nieuwe patchsets via webhooks en de ingebouwde Events Stream API.
Plugin-ecosysteem
Breid Gerrit uit met meer dan 100 community-plugins voor LDAP-authenticatie, statistieken, meldingen en aangepaste beoordelingsworkflows.
Beheer van meerdere repositories
Beheer en controleer wijzigingen over meerdere git-repositories vanaf één enkele instantie met uniforme toegangscontrole en auditlogs.
Waarom zou je Gerrit op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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