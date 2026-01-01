Gerrit is een open-source, webgebaseerd codebeoordelingssysteem gebouwd bovenop Git. Elke wijziging wordt ingediend als een patchset — een versie-eenheid van beoordeling — die teamgenoten evalueren via inline opmerkingen, stemgoedkeuringen en configureerbare indieningsregels voordat deze kan worden samengevoegd. Oorspronkelijk gemaakt bij Google en gebruikt door Android, Chromium en Qt, brengt Gerrit gestructureerde beoordelingsdiscipline naar elk engineeringteam.

Gerrit zelf hosten op uw eigen VPS geeft u volledige controle over repositories, toegangsrechten en codebeoordelingsworkflows. Met 'first-user-becomes-admin' bootstrap, fijnmazige toegangsregels per project en een plugin-ecosysteem van meer dan 100 extensies, is het gebouwd voor teams die audit trails en strikte codekwaliteitspoorten nodig hebben zonder afhankelijk te zijn van platforms van derden.