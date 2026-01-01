Tot wel 69% korting voor ChronoFrame

Installeer ChronoFrame met één-klik installatie.

Zelf-gehoste fotogalerij met automatische EXIF-analyse, reverse geocoding en een interactieve verkenningskaart voor fotografen.

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AI-beheerde VPS
5,49  /mnd
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Installeer ChronoFrame met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
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7,99  /mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99 
5,49  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
64% korting
KVM 2
21,99 
7,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99 
10,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99 
21,99  /mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met ChronoFrame kunt bouwen

ChronoFrame is een moderne open-source fotogalerij gebouwd voor fotografen die een mooie, metadata-bewuste thuisbasis willen voor hun werk zonder het over te geven aan een cloudservice. Gebouwd op Nuxt 4 met een snelle beeldverwerkingspijplijn, parseert het automatisch EXIF bij upload, reverse-geocodes opnamelocaties, genereert ThumbHash-placeholders voor direct laden, en ondersteunt Live en Motion Photos naast JPEG, PNG en HEIC/HEIF.

ChronoFrame draaien op je VPS houdt originele foto's in volledige resolutie, GPS-coördinaten en kijkgeschiedenis onder jouw controle — geen abonnement, geen limieten per foto, geen scanning door derden. Foto's kunnen op een lokale schijf of elke S3-compatibele bucket staan, en de meegeleverde verkenningskaart verandert elke reis in een doorzoekbare tijdlijn van waar elk frame is vastgelegd.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van ChronoFrame

Interactieve verkenningskaart

Elke geotagde foto verschijnt op een interactieve MapLibre-kaart, zodat u uw bibliotheek kunt doorbladeren op locatie in plaats van door eindeloze tijdlijnen te scrollen.

Automatische EXIF-parsing

Opnametijd, camerabody, lens, brandpuntsafstand, diafragma en GPS-coördinaten worden geëxtraheerd bij het uploaden en geïndexeerd voor snel filteren en zoeken.

Omgekeerde geocodering

GPS-coördinaten worden via Nominatim of Mapbox omgezet in menselijk leesbare plaatsnamen, zodat elke foto automatisch wordt gelabeld met stad en land.

Live foto's en bewegende foto's

Native ondersteuning voor iPhone Live Photos en Android Motion Photos bewaart de korte video naast de stilstaande foto, zodat herinneringen worden afgespeeld zoals ze zijn vastgelegd.

Flexibele opslagbackends

Sla originelen op op een lokale schijf, elke S3-compatibele objectopslag, of OpenList — wissel van back-ends zonder de galerij-URL te wijzigen of metadata te verliezen.

Waarom zou je ChronoFrame op Hostinger uitvoeren?

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Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

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Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
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