Installeer ChronoFrame met één-klik installatie.
Zelf-gehoste fotogalerij met automatische EXIF-analyse, reverse geocoding en een interactieve verkenningskaart voor fotografen.
Kies een VPS-abonnement voor ChronoFrame
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met ChronoFrame kunt bouwen
ChronoFrame is een moderne open-source fotogalerij gebouwd voor fotografen die een mooie, metadata-bewuste thuisbasis willen voor hun werk zonder het over te geven aan een cloudservice. Gebouwd op Nuxt 4 met een snelle beeldverwerkingspijplijn, parseert het automatisch EXIF bij upload, reverse-geocodes opnamelocaties, genereert ThumbHash-placeholders voor direct laden, en ondersteunt Live en Motion Photos naast JPEG, PNG en HEIC/HEIF.
ChronoFrame draaien op je VPS houdt originele foto's in volledige resolutie, GPS-coördinaten en kijkgeschiedenis onder jouw controle — geen abonnement, geen limieten per foto, geen scanning door derden. Foto's kunnen op een lokale schijf of elke S3-compatibele bucket staan, en de meegeleverde verkenningskaart verandert elke reis in een doorzoekbare tijdlijn van waar elk frame is vastgelegd.
Key features van ChronoFrame
Interactieve verkenningskaart
Elke geotagde foto verschijnt op een interactieve MapLibre-kaart, zodat u uw bibliotheek kunt doorbladeren op locatie in plaats van door eindeloze tijdlijnen te scrollen.
Automatische EXIF-parsing
Opnametijd, camerabody, lens, brandpuntsafstand, diafragma en GPS-coördinaten worden geëxtraheerd bij het uploaden en geïndexeerd voor snel filteren en zoeken.
Omgekeerde geocodering
GPS-coördinaten worden via Nominatim of Mapbox omgezet in menselijk leesbare plaatsnamen, zodat elke foto automatisch wordt gelabeld met stad en land.
Live foto's en bewegende foto's
Native ondersteuning voor iPhone Live Photos en Android Motion Photos bewaart de korte video naast de stilstaande foto, zodat herinneringen worden afgespeeld zoals ze zijn vastgelegd.
Flexibele opslagbackends
Sla originelen op op een lokale schijf, elke S3-compatibele objectopslag, of OpenList — wissel van back-ends zonder de galerij-URL te wijzigen of metadata te verliezen.
Waarom zou je ChronoFrame op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
Hartelijk dank aan Carla voor haar hulp bij deze N8N-upgrade op mijn Hostinger VPS. Professioneel en deskundig, nogmaals bedankt Carla.
Hostinger VPS is werkelijk fantastisch. Het werkt gewoon altijd. Het is altijd snel en stabiel. Nooit offline, nooit vastgelopen.
Het bedrijf doet het goed, ik ben erg tevreden over de diensten die ik van hen afneem. Niet zo duur als sommige andere aanbieders met echt goede VPS-oplossingen en prijsplannen.