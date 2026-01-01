Friendica is een van de oudste en meest interoperabele zelfgehoste sociale netwerken in het fediverse. Het federeert gelijktijdig via ActivityPub, Diaspora en zijn eigen DFRN-protocol — wat betekent dat je Friendica-instantie verbinding kan maken met Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods en tientallen andere netwerken vanuit één enkel account. In tegenstelling tot nieuwere platforms die zich richten op één protocol, is Friendica speciaal gebouwd voor een maximaal federatiebereik over het gehele gedecentraliseerde sociale web.

Friendica draaien op je eigen VPS geeft je volledige eigendom over je sociale identiteit en gegevens. Jij kiest de regels, beslist met welke netwerken je wilt federeren, en houdt alle posts, contacten en media onder je directe controle — zonder reclame en zonder een platform dat morgen kan verdwijnen of zijn voorwaarden kan wijzigen.