Installeer Friendica met één-klik installatie.
Volwassen, zelf gehost fediverse sociaal netwerk dat federeert met Mastodon, Diaspora, ActivityPub en meer.
Kies een VPS-abonnement voor Friendica
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Friendica kunt bouwen
Friendica is een van de oudste en meest interoperabele zelfgehoste sociale netwerken in het fediverse. Het federeert gelijktijdig via ActivityPub, Diaspora en zijn eigen DFRN-protocol — wat betekent dat je Friendica-instantie verbinding kan maken met Mastodon, Misskey, Pixelfed, Diaspora-pods en tientallen andere netwerken vanuit één enkel account. In tegenstelling tot nieuwere platforms die zich richten op één protocol, is Friendica speciaal gebouwd voor een maximaal federatiebereik over het gehele gedecentraliseerde sociale web.
Friendica draaien op je eigen VPS geeft je volledige eigendom over je sociale identiteit en gegevens. Jij kiest de regels, beslist met welke netwerken je wilt federeren, en houdt alle posts, contacten en media onder je directe controle — zonder reclame en zonder een platform dat morgen kan verdwijnen of zijn voorwaarden kan wijzigen.
Key features van Friendica
Universele federatie
Maakt gelijktijdig verbinding met ActivityPub-, Diaspora- en DFRN-netwerken — volg en communiceer met Mastodon-, Misskey-, Pixelfed- en Diaspora-gebruikers vanaf één account.
Rijke postformaten
Ondersteunt lange berichten met volledige BBCode- en Markdown-opmaak, inline afbeeldingen, bestandsbijlagen en peilingen — veel verder dan de limiet van 500 tekens van microbloggingplatforms.
Privacy-gerichte contacten
Gedetailleerde doelgroepinstellingen per bericht — delen met iedereen, specifieke contactgroepen of individuen — waardoor je privacy op Mastodon-niveau krijgt met groepsmechanismen in Facebook-stijl.
Forum- en groepskanalen
Maak topic-gebaseerde forumaccounts waarin elke fediverse-gebruiker kan taggen, waardoor communitydiscussies in draadvorm over netwerkgrenzen heen mogelijk worden.
Evenementen en kalender
Ingebouwde evenementcreatie met RSVP en een persoonlijke kalender die synchroniseert met gefedereerde contacten, handig voor gemeenschapscoördinatie zonder externe tools.
Plugin-ecosysteem
Breid Friendica uit met officiële add-ons voor LDAP-authenticatie, S3-opslag, pushmeldingen, aanvullende OAuth-providers en cross-posting naar andere platforms.
Waarom zou je Friendica op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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