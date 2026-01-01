Letta is een open-source framework voor het creëren van AI-agenten met langetermijngeheugen, waardoor ze kunnen leren van gesprekken en na verloop van tijd kunnen verbeteren. In tegenstelling tot stateless chatbots, behouden Letta-agenten geheugenblokken die blijven bestaan tussen sessies, gebruikersvoorkeuren onthouden en hun gedrag aanpassen op basis van opgebouwde ervaring.

Het zelf hosten van Letta op uw VPS geeft u volledige controle over agentgegevens en -geheugen, elimineert API-kosten per verzoek voor geheugenbeheer en stelt u in staat om elke LLM-provider te integreren — van OpenAI en Anthropic tot lokaal gehoste Ollama-modellen — zonder vendor lock-in.