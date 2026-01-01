Implementeer Letta met één-klik installatie.
Open-source framework voor het bouwen van stateful AI-agenten met persistent geheugen die in de loop van de tijd leren en verbeteren.
Kies een VPS-abonnement voor Letta
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Letta kunt bouwen
Letta is een open-source framework voor het creëren van AI-agenten met langetermijngeheugen, waardoor ze kunnen leren van gesprekken en na verloop van tijd kunnen verbeteren. In tegenstelling tot stateless chatbots, behouden Letta-agenten geheugenblokken die blijven bestaan tussen sessies, gebruikersvoorkeuren onthouden en hun gedrag aanpassen op basis van opgebouwde ervaring.
Het zelf hosten van Letta op uw VPS geeft u volledige controle over agentgegevens en -geheugen, elimineert API-kosten per verzoek voor geheugenbeheer en stelt u in staat om elke LLM-provider te integreren — van OpenAI en Anthropic tot lokaal gehoste Ollama-modellen — zonder vendor lock-in.
Key features van Letta
Permanent agentgeheugen
Agenten behouden context tussen sessies met behulp van gestructureerde geheugenblokken, zodat ze eerdere gesprekken of gebruikersvoorkeuren nooit vergeten.
Multi-provider LLM-ondersteuning
Maak verbinding met OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama en meer — wissel modellen zonder je agentlogica te wijzigen.
REST API en SDK's
Volledige REST API met Python en TypeScript SDK's voor het integreren van stateful agents in elke applicatie of workflow.
Orkestratie van meerdere agents
Bouw complexe pijplijnen met agent-naar-agent communicatie, gedeeld geheugen en gecoördineerde taakuitvoering.
Hulpmiddeluitvoering
Agenten kunnen aangepaste tools aanroepen en code uitvoeren in gesandboxte omgevingen om in de echte wereld te handelen.
Geheugenzelfredactie
Agenten actualiseren hun eigen geheugenblokken in realtime, wat continue zelfverbetering en adaptief gedrag mogelijk maakt.
Waarom zou je Letta op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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