Installeer Linkwarden met een Ã©Ã©n-klik-installatie.
Samenwerkende bladwijzermanager die volledige webpagina-momentopnamen archiveert, zodat opgeslagen links nooit onbereikbaar worden.
Kies een VPS-abonnement voor Linkwarden
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Linkwarden kunt bouwen
Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder die linkrot oplost door automatisch volledige paginamomentopnamen â€“ inclusief afbeeldingen en opmaak â€“ te archiveren op het moment dat u een link opslaat. Uw bladwijzers blijven jaren later leesbaar, ongeacht wat er met de originele URL gebeurt. Collecties, tags, markeringen en annotaties stellen u in staat om gestructureerde kennisbanken op te bouwen in plaats van platte lijsten met links.
Het zelf hosten van Linkwarden geeft u onbeperkte archivering, alleen beperkt door uw VPS-opslag, volledige privacy over uw browsepatronen, en geen risico om jarenlange samengestelde bladwijzers te verliezen doordat een cloudservice wordt stopgezet of zijn prijsmodel wijzigt.
Key features van Linkwarden
Volledige pagina archivering
Legt automatisch volledige paginamomentopnamen met afbeeldingen vast, zodat opgeslagen inhoud behouden blijft, zelfs wanneer de oorspronkelijke sites offline gaan.
Collecties en Tags
Organiseer bladwijzers in benoemde verzamelingen met aangepaste tags en annotaties voor gestructureerde, doorzoekbare kennisbanken.
Samenwerking met meerdere gebruikers
Deel collecties met teamgenoten en beheer de toegang met machtigingen per gebruiker voor teamonderzoek en kennisdeling.
Full-text zoeken
Doorzoek gearchiveerde paginacontent, titels, beschrijvingen en annotaties om direct alles in je collectie te vinden.
Browserextensies
Pagina's direct opslaan vanuit Chrome of Firefox met Ã©Ã©n klik, waarbij de extensie inhoud vastlegt voordat deze verdwijnt.
Waarom zou je Linkwarden op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot Ã©n de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! ðŸš€
Eindelijk een VPS-hostingbedrijf dat het goed doet! Goede prijs-kwaliteitverhouding. Uitstekend portaal dat de tijd van de gebruikers respecteert. Naadloze back-ups. Goede ondersteuning. Betrouwbaar. Voelt ijzersterk aan.
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