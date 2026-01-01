Linkwarden is een zelf-gehoste bladwijzerbeheerder die linkrot oplost door automatisch volledige paginamomentopnamen â€“ inclusief afbeeldingen en opmaak â€“ te archiveren op het moment dat u een link opslaat. Uw bladwijzers blijven jaren later leesbaar, ongeacht wat er met de originele URL gebeurt. Collecties, tags, markeringen en annotaties stellen u in staat om gestructureerde kennisbanken op te bouwen in plaats van platte lijsten met links.

Het zelf hosten van Linkwarden geeft u onbeperkte archivering, alleen beperkt door uw VPS-opslag, volledige privacy over uw browsepatronen, en geen risico om jarenlange samengestelde bladwijzers te verliezen doordat een cloudservice wordt stopgezet of zijn prijsmodel wijzigt.