Diun implementeren met een installatie met Ã©Ã©n klik.
Lichtgewicht tool die Docker-images controleert op updates en meldingen stuurt naar uw voorkeurskanaal.
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Wat je met Diun kunt bouwen
Diun (Docker Image Update Notifier) is een lichtgewicht CLI-tool die je Docker-images in de gaten houdt en je waarschuwt zodra een nieuwe versie in het register wordt gepubliceerd. Het ondersteunt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay en privÃ©registers, met controles op een configureerbaar cron-schema met 'jitter' om de belasting te spreiden.
Diun zelf hosten op je VPS betekent dat het continu naast je containers draait, met volledige toegang tot de Docker-socket voor automatische containerdetectie. Je beheert zelf de notificatierouting â€” Slack, Discord, e-mail, webhooks en meer â€” zonder afbeeldingsmetadata naar monitoringdiensten van derden te sturen.
Key features van Diun
Automatische beeldmonitoring
Ontdekt en bewaakt standaard alle actieve containers, zodat nieuwe implementaties worden gevolgd zonder handmatige configuratie.
Flexibele meldingen
Ondersteunt Slack, Discord, e-mail, webhooks en andere kanalen, zodat updatemeldingen je team bereiken waar ze ook werken.
Op Cron gebaseerde planning
Controles worden uitgevoerd volgens een configureerbaar schema met optionele jitter om te voorkomen dat registers overbelast raken tijdens piekuren.
Ondersteuning voor meerdere registers
Werkt met Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay en privÃ©-registers, waarmee uw hele containerimagelandschap wordt gedekt.
Waarom zou je Diun op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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