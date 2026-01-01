Diun (Docker Image Update Notifier) is een lichtgewicht CLI-tool die je Docker-images in de gaten houdt en je waarschuwt zodra een nieuwe versie in het register wordt gepubliceerd. Het ondersteunt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay en privÃ©registers, met controles op een configureerbaar cron-schema met 'jitter' om de belasting te spreiden.

Diun zelf hosten op je VPS betekent dat het continu naast je containers draait, met volledige toegang tot de Docker-socket voor automatische containerdetectie. Je beheert zelf de notificatierouting â€” Slack, Discord, e-mail, webhooks en meer â€” zonder afbeeldingsmetadata naar monitoringdiensten van derden te sturen.