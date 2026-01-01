Tot wel 69% korting voor Diun

Diun implementeren met een installatie met Ã©Ã©n klik.

Lichtgewicht tool die Docker-images controleert op updates en meldingen stuurt naar uw voorkeurskanaal.

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Diun implementeren met een installatie met Ã©Ã©n klik.

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5,49â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 â‚¬/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
EÃ©n-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Diun kunt bouwen

Diun (Docker Image Update Notifier) is een lichtgewicht CLI-tool die je Docker-images in de gaten houdt en je waarschuwt zodra een nieuwe versie in het register wordt gepubliceerd. Het ondersteunt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay en privÃ©registers, met controles op een configureerbaar cron-schema met 'jitter' om de belasting te spreiden.

Diun zelf hosten op je VPS betekent dat het continu naast je containers draait, met volledige toegang tot de Docker-socket voor automatische containerdetectie. Je beheert zelf de notificatierouting â€” Slack, Discord, e-mail, webhooks en meer â€” zonder afbeeldingsmetadata naar monitoringdiensten van derden te sturen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Diun

Automatische beeldmonitoring

Ontdekt en bewaakt standaard alle actieve containers, zodat nieuwe implementaties worden gevolgd zonder handmatige configuratie.

Flexibele meldingen

Ondersteunt Slack, Discord, e-mail, webhooks en andere kanalen, zodat updatemeldingen je team bereiken waar ze ook werken.

Op Cron gebaseerde planning

Controles worden uitgevoerd volgens een configureerbaar schema met optionele jitter om te voorkomen dat registers overbelast raken tijdens piekuren.

Ondersteuning voor meerdere registers

Werkt met Docker Hub, GitHub, GitLab, Quay en privÃ©-registers, waarmee uw hele containerimagelandschap wordt gedekt.

Waarom zou je Diun op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf Ã©Ã©n centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, AziÃ« en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

Probeer het zonder risico met onze 30-dagen geld-teruggarantie. Zie ons terugbetalingsbeleid voor meer informatie.

Aan de slag

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