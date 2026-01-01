Tot wel 69% korting voor Logseq

Logseq installeren in één klik.

Zelf-gehoste privacy-gerichte kennisbank en outliner aangeboden als een snelle statische webapp, met notities opgeslagen in uw door de browser beheerde lokale map.

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AI-beheerde VPS
5,49/mnd
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Logseq installeren in één klik.

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69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met Logseq kunt bouwen

Logseq is een privacy-gericht open-source platform voor kennisbeheer en outlining — notities op basis van blokken, bidirectionele links, dagboeken, grafiekachtige notitie-relaties en een doorzoekbare kennisbank, allemaal geschreven in Markdown- of Org-mode-bestanden op schijf. De Logseq Web App is een statische SPA die volledig in je browser draait; deze template host het zelf, zodat de JavaScript die je notities aandrijft afkomstig is van infrastructuur die jij beheert in plaats van een derde partij.

Notities worden lokaal in je browser opgeslagen via de File System Access API, wat betekent dat de gegevens nooit de server raken die de SPA host — perfect voor "Ik vertrouw mijn eigen CDN"-workflows waarbij de gebruiker de Logseq UI wil, maar niet afhankelijk wil zijn van logseq.com of een cloud-synchronisatieprovider. Combineer de implementatie met de Logseq desktop-app, git-synchronisatie of iCloud/OneDrive-map-synchronisatie voor toegang tot dezelfde notitiebestanden op verschillende apparaten.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van Logseq

Blokgebaseerde outliner

Elke regel is een versleepbaar blok met bidirectionele links, ingesloten inhoud en verwijzingen — ideaal voor niet-lineaire denkers en PKM-workflows.

Markdown en Org-mode

Notities zijn gewone Markdown- of Org-mode-bestanden die op schijf zijn opgeslagen, zodat ze bewerkbaar blijven in elke teksteditor en een toekomstige 'end-of-life' van Logseq overleven.

Dagboek

Dagelijkse notitiepagina's creëren een stroom-van-bewustzijn logboek dat na verloop van tijd patronen blootlegt en moeiteloos linkt naar thematische pagina's.

Graafweergave

Visualiseer de relaties tussen notities als een interactieve grafiek, waardoor het gemakkelijker wordt om verborgen verbanden te ontdekken in een groeiende kennisbank.

Query's en sjablonen

Voer Datalog-query's uit op uw kennisbank en maak herbruikbare sjablonen voor vergadernotities, boeken, projecten en terugkerende workflows.

Privacy voorop door ontwerp

De web-app draait volledig client-side; notities bevinden zich in een door de browser beheerde lokale map en verlaten uw apparaat nooit, tenzij u kiest voor git-synchronisatie of een andere synchronisatielaag.

Waarom zou je Logseq op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

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30 dagen geld-teruggarantie

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