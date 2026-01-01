Logseq is een privacy-gericht open-source platform voor kennisbeheer en outlining — notities op basis van blokken, bidirectionele links, dagboeken, grafiekachtige notitie-relaties en een doorzoekbare kennisbank, allemaal geschreven in Markdown- of Org-mode-bestanden op schijf. De Logseq Web App is een statische SPA die volledig in je browser draait; deze template host het zelf, zodat de JavaScript die je notities aandrijft afkomstig is van infrastructuur die jij beheert in plaats van een derde partij.

Notities worden lokaal in je browser opgeslagen via de File System Access API, wat betekent dat de gegevens nooit de server raken die de SPA host — perfect voor "Ik vertrouw mijn eigen CDN"-workflows waarbij de gebruiker de Logseq UI wil, maar niet afhankelijk wil zijn van logseq.com of een cloud-synchronisatieprovider. Combineer de implementatie met de Logseq desktop-app, git-synchronisatie of iCloud/OneDrive-map-synchronisatie voor toegang tot dezelfde notitiebestanden op verschillende apparaten.