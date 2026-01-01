Logseq installeren in één klik.
Zelf-gehoste privacy-gerichte kennisbank en outliner aangeboden als een snelle statische webapp, met notities opgeslagen in uw door de browser beheerde lokale map.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Logseq kunt bouwen
Logseq is een privacy-gericht open-source platform voor kennisbeheer en outlining — notities op basis van blokken, bidirectionele links, dagboeken, grafiekachtige notitie-relaties en een doorzoekbare kennisbank, allemaal geschreven in Markdown- of Org-mode-bestanden op schijf. De Logseq Web App is een statische SPA die volledig in je browser draait; deze template host het zelf, zodat de JavaScript die je notities aandrijft afkomstig is van infrastructuur die jij beheert in plaats van een derde partij.
Notities worden lokaal in je browser opgeslagen via de File System Access API, wat betekent dat de gegevens nooit de server raken die de SPA host — perfect voor "Ik vertrouw mijn eigen CDN"-workflows waarbij de gebruiker de Logseq UI wil, maar niet afhankelijk wil zijn van logseq.com of een cloud-synchronisatieprovider. Combineer de implementatie met de Logseq desktop-app, git-synchronisatie of iCloud/OneDrive-map-synchronisatie voor toegang tot dezelfde notitiebestanden op verschillende apparaten.
Key features van Logseq
Blokgebaseerde outliner
Elke regel is een versleepbaar blok met bidirectionele links, ingesloten inhoud en verwijzingen — ideaal voor niet-lineaire denkers en PKM-workflows.
Markdown en Org-mode
Notities zijn gewone Markdown- of Org-mode-bestanden die op schijf zijn opgeslagen, zodat ze bewerkbaar blijven in elke teksteditor en een toekomstige 'end-of-life' van Logseq overleven.
Dagboek
Dagelijkse notitiepagina's creëren een stroom-van-bewustzijn logboek dat na verloop van tijd patronen blootlegt en moeiteloos linkt naar thematische pagina's.
Graafweergave
Visualiseer de relaties tussen notities als een interactieve grafiek, waardoor het gemakkelijker wordt om verborgen verbanden te ontdekken in een groeiende kennisbank.
Query's en sjablonen
Voer Datalog-query's uit op uw kennisbank en maak herbruikbare sjablonen voor vergadernotities, boeken, projecten en terugkerende workflows.
Privacy voorop door ontwerp
De web-app draait volledig client-side; notities bevinden zich in een door de browser beheerde lokale map en verlaten uw apparaat nooit, tenzij u kiest voor git-synchronisatie of een andere synchronisatielaag.
Waarom zou je Logseq op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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