PocketBase implementeren met één klik.
Open-source backend in één uitvoerbaar bestand — realtime database, authenticatie, bestandsopslag en admin-interface direct inbegrepen.
Kies een VPS-abonnement voor PocketBase
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met PocketBase kunt bouwen
PocketBase bundelt een realtime SQLite-database, gebruikersauthenticatie (e-mail/wachtwoord en OAuth2), bestandsopslag en een admin-dashboard in één enkele Go-binary. Het genereert automatisch REST- en WebSocket-API's voor elke collectie die je aanmaakt, zodat je binnen enkele minuten van nul naar een werkende backend kunt gaan zonder afzonderlijke services op te starten.
Door PocketBase zelf te hosten op je eigen VPS houd je alle gebruikersgegevens en applicatierecords onder jouw controle, elimineert het kosten per verzoek voor cloud BaaS, en geeft het je een persistente, altijd-actieve server met voorspelbare kosten naarmate je app schaalt.
Key features van PocketBase
Realtime Database
SQLite-ondersteunde collecties met automatische REST- en WebSocket-API's laten je abonneren op realtime gegevenswijzigingen zonder één regel backend-code te schrijven.
Ingebouwde authenticatie
E-mail/wachtwoord aanmelding en OAuth2-providers (Google, GitHub en meer) zijn vooraf geconfigureerd, waardoor de noodzaak voor een aparte identiteitsservice vervalt.
Bestandsopslag
Upload en serveer bestanden rechtstreeks via PocketBase met automatische formaataanpassing van afbeeldingen, of verbind een S3-compatibele bucket voor schaalbare externe opslag.
Beheerdersdashboard
Een ingebouwde web-UI stelt u in staat collecties te beheren, records te doorzoeken, authenticatieproviders te configureren en activiteiten te monitoren zonder databasequery's te schrijven.
JavaScript Hooks
Voeg aangepaste validatie, bedrijfslogica en API-route-uitbreidingen toe met behulp van JavaScript — geen hercompilatie vereist, wijzigingen worden direct toegepast.
Waarom zou je PocketBase op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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