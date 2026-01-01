PocketBase bundelt een realtime SQLite-database, gebruikersauthenticatie (e-mail/wachtwoord en OAuth2), bestandsopslag en een admin-dashboard in één enkele Go-binary. Het genereert automatisch REST- en WebSocket-API's voor elke collectie die je aanmaakt, zodat je binnen enkele minuten van nul naar een werkende backend kunt gaan zonder afzonderlijke services op te starten.

Door PocketBase zelf te hosten op je eigen VPS houd je alle gebruikersgegevens en applicatierecords onder jouw controle, elimineert het kosten per verzoek voor cloud BaaS, en geeft het je een persistente, altijd-actieve server met voorspelbare kosten naarmate je app schaalt.