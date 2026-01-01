Implementeer Bluesky Ozone met één-klik installatie.
Zelfgehoste moderatie- en labelingsdienst voor het Bluesky-netwerk en andere AT Protocol-applicaties.
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Wat je met Bluesky Ozone kunt bouwen
Bluesky Ozone is de officiële moderatie- en labelingsdienst voor het AT-protocol, het open netwerk dat Bluesky aandrijft. Het combineert een Next.js web-UI met een backend-service waarmee moderators meldingen kunnen triëren, inhoud en accounts kunnen verwijderen of opschorten, labels kunnen toepassen en die labels via WebSockets terug naar het netwerk kunnen publiceren.
Het draaien van je eigen Ozone-instantie maakt je een stapelbare labelaar waarop Bluesky-gebruikers zich kunnen abonneren, waardoor gemeenschappen, uitgevers en onderzoekers een manier krijgen om te bepalen wat zij en hun leden zien, zonder afhankelijk te zijn van één enkele moderatieprovider. Zelf-hosting houdt rapporten, labelgeschiedenis en beleidsbeslissingen op infrastructuur die je beheert.
Key features van Bluesky Ozone
Stapelbare etikettering
Publiceer labels waar Bluesky-gebruikers zich voor kunnen aanmelden, waarbij u uw moderatieoverzichten bovenop het standaard netwerkbeleid legt.
Rapporten triage
Beoordeel, escaleer en onderneem actie op inkomende moderatierapporten vanuit één enkele interface die ontworpen is voor moderatieteams.
Verwijderingen en schorsingen
Verwijderingen toepassen, accounts opschorten en beslissingen terugdraaien met een volledige auditgeschiedenis gekoppeld aan de identiteit van de moderator.
E-mailsjablonen
Verstuur sjabloongebaseerde moderatie-e-mails naar getroffen gebruikers rechtstreeks vanuit het dashboard voor consistente communicatie.
Aangepaste labelregels
Maak en wijzig uw eigen labelvocabulaire om te passen bij nichegemeenschappen, talen of inhoudsbeleid.
Waarom zou je Bluesky Ozone op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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