Bluesky Ozone is de officiële moderatie- en labelingsdienst voor het AT-protocol, het open netwerk dat Bluesky aandrijft. Het combineert een Next.js web-UI met een backend-service waarmee moderators meldingen kunnen triëren, inhoud en accounts kunnen verwijderen of opschorten, labels kunnen toepassen en die labels via WebSockets terug naar het netwerk kunnen publiceren.

Het draaien van je eigen Ozone-instantie maakt je een stapelbare labelaar waarop Bluesky-gebruikers zich kunnen abonneren, waardoor gemeenschappen, uitgevers en onderzoekers een manier krijgen om te bepalen wat zij en hun leden zien, zonder afhankelijk te zijn van één enkele moderatieprovider. Zelf-hosting houdt rapporten, labelgeschiedenis en beleidsbeslissingen op infrastructuur die je beheert.