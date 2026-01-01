Headscale is een zelf-gehost alternatief voor de propriëtaire controleserver van Tailscale, waardoor je volledige eigendom hebt over je privé WireGuard mesh-netwerk. Waar de gehoste dienst van Tailscale sleuteluitwisseling, IP-toewijzing en routeringsbeslissingen beheert, doet Headscale hetzelfde op infrastructuur die jij beheert — zonder maandelijkse kosten, zonder apparaatlimieten gekoppeld aan een abonnement, en zonder afhankelijkheid van een externe clouddienst.

Deze template bundelt Headscale met Headscale UI, een browsergebaseerd dashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-authenticatiesleutels. Beide worden aangeboden onder hetzelfde HTTPS-domein, met de webinterface beschikbaar op het pad /web . Elke Tailscale-compatibele client kan direct lid worden van je mesh nadat de inlogserver is ingesteld op je implementatie-URL.