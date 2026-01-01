Installeer Headscale met één-klik installatie.
Open-source zelf-gehoste implementatie van de Tailscale-besturingsserver voor privé WireGuard-meshnetwerken.
Kies een VPS-abonnement voor Headscale
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Headscale kunt bouwen
Headscale is een zelf-gehost alternatief voor de propriëtaire controleserver van Tailscale, waardoor je volledige eigendom hebt over je privé WireGuard mesh-netwerk. Waar de gehoste dienst van Tailscale sleuteluitwisseling, IP-toewijzing en routeringsbeslissingen beheert, doet Headscale hetzelfde op infrastructuur die jij beheert — zonder maandelijkse kosten, zonder apparaatlimieten gekoppeld aan een abonnement, en zonder afhankelijkheid van een externe clouddienst.
Deze template bundelt Headscale met Headscale UI, een browsergebaseerd dashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-authenticatiesleutels. Beide worden aangeboden onder hetzelfde HTTPS-domein, met de webinterface beschikbaar op het pad
/web. Elke Tailscale-compatibele client kan direct lid worden van je mesh nadat de inlogserver is ingesteld op je implementatie-URL.
Key features van Headscale
Tailscale-compatibele clients
Elk apparaat dat de officiële Tailscale-client draait, kan verbinding maken met uw Headscale-server zonder aanpassingen aan de clientzijde.
Webbeheer-UI
Headscale UI biedt een browserdashboard voor het beheren van gebruikers, nodes en pre-auth sleutels zonder de commandoregel te gebruiken.
Volledig mesh-netwerk
Verbonden knooppunten communiceren rechtstreeks met elkaar over NAT-grenzen heen met behulp van WireGuard-versleuteling.
MagicDNS-ondersteuning
Headscale wijst hostnamen toe aan alle geregistreerde knooppunten, waardoor DNS-gebaseerde toegang mogelijk is zonder statische IP-configuratie.
Door SQLite ondersteunde opslag
Alle netwerkstatus wordt opgeslagen in een lichtgewicht SQLite-database zonder dat een externe databaseservice vereist is.
API- en CLI-beheer
Beheer gebruikers, knooppunten en routes via de Headscale CLI of HTTP API voor scripting en automatisering.
Waarom zou je Headscale op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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