Tot wel 69% korting voor OpenVPN Access Server

Implementeer OpenVPN Access Server met één-klik installatie.

Enterprise-klasse SSL VPN-server met een webbeheerconsole, zelfbedieningsclientportaal en ondersteuning voor alle belangrijke platforms.

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5,49/mnd
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Implementeer OpenVPN Access Server met één-klik installatie.

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KVM 1
17,99
5,49/mnd
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Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
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KVM 2
21,99
7,79/mnd
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Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
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Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte
69% korting
KVM 1
17,99
5,49/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 11,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe-schijfruimte
4 TB bandbreedte
MEEST POPULAIR
65% korting
KVM 2
21,99
7,79/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 14,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
2 vCPU cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-schijfruimte
8 TB bandbreedte
69% korting
KVM 4
35,99
10,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 27,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
4 vCPU cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-schijfruimte
16 TB bandbreedte
66% korting
KVM 8
64,99
21,99/mnd
Kies dit plan
Wordt verlengd voor 49,99 €/mnd voor 2 jaar. Opzeggen kan altijd!
8 vCPU cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-schijfruimte
32 TB bandbreedte

Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer

Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar
Docker manager
Snelle toegang tot container logs
Eén-klik updates
AMD EPYC-processors
NVMe SSD-opslag
1 Gbps netwerksnelheid
Openbare API
Datacenters wereldwijd
Gratis domein voor 1 jaar

Alle plannen worden vooraf betaald. Het maandtarief is de totale planprijs gedeeld door het aantal maanden van je plan.

Wat je met OpenVPN Access Server kunt bouwen

OpenVPN Access Server is de commerciële VPN-oplossing gebouwd op het beproefde open-source OpenVPN-protocol. Het voegt een krachtige webgebaseerde beheerinterface, geautomatiseerde clientconfiguratie en multi-factor authenticatie toe om de implementatie van een veilige VPN toegankelijk te maken voor elke organisatie. Twee gratis gelijktijdige verbindingen zijn standaard inbegrepen, met licenties beschikbaar voor grotere teams.

Het zelf hosten van Access Server op uw eigen VPS geeft u een dedicated statisch IP-adres, volledige controle over encryptiesleutels en toegangsbeleid, en geen gedeelde infrastructuur met andere organisaties. In tegenstelling tot gehoste VPN-diensten gaat uw verkeer nooit via een derde partij — waardoor het de juiste keuze is voor bedrijven met strenge beveiligings- of compliance-eisen.

Aan de slag
Wat je met {name} kunt bouwen

Key features van OpenVPN Access Server

Webbeheerconsole

Configureer gebruikers, authenticatie, netwerken en geavanceerde VPN-instellingen via een uitgebreide browsergebaseerde interface zonder de commandoregel aan te raken.

Eén-klik clientdownloads

Het selfservice klantenportaal stelt gebruikers in staat om vooraf geconfigureerde VPN-clients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android met één klik te downloaden.

Flexibele authenticatie

Ondersteunt lokale accounts, LDAP, RADIUS, SAML en PAM, zodat Access Server integreert met uw bestaande identiteitsinfrastructuur zonder dubbel gebruikersbeheer.

Fijne toegangscontrole

Netwerkbeleid per gebruiker en per groep stelt u in staat te beperken welke bronnen elke gebruiker kan bereiken, waardoor toegang met de minste privileges binnen uw netwerk wordt afgedwongen.

Split Tunneling

Routeer alleen specifiek verkeer via de VPN, terwijl ander verkeer de lokale verbinding direct gebruikt, om zo een balans te vinden tussen beveiliging en prestaties voor externe medewerkers.

Waarom zou je OpenVPN Access Server op Hostinger uitvoeren?

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Met 1 klik van start gaan

Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.

Met 1 klik van start gaan

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

Ingebouwd in Docker Manager

Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.

Ingebouwd in Docker Manager

Aanbevolen serverlocatie:

Controleren...

Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Kies een serverlocatie dicht bij je publiek om de laadsnelheid te verhogen. We hebben datacenters in Noord-Amerika, Europa, Azië en Zuid-Amerika.
Aan de slag
Begin lokaal. Groei wereldwijd.

Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.

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30 dagen geld-teruggarantie

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