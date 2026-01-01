OpenVPN Access Server is de commerciële VPN-oplossing gebouwd op het beproefde open-source OpenVPN-protocol. Het voegt een krachtige webgebaseerde beheerinterface, geautomatiseerde clientconfiguratie en multi-factor authenticatie toe om de implementatie van een veilige VPN toegankelijk te maken voor elke organisatie. Twee gratis gelijktijdige verbindingen zijn standaard inbegrepen, met licenties beschikbaar voor grotere teams.

Het zelf hosten van Access Server op uw eigen VPS geeft u een dedicated statisch IP-adres, volledige controle over encryptiesleutels en toegangsbeleid, en geen gedeelde infrastructuur met andere organisaties. In tegenstelling tot gehoste VPN-diensten gaat uw verkeer nooit via een derde partij — waardoor het de juiste keuze is voor bedrijven met strenge beveiligings- of compliance-eisen.