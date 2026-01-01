Implementeer OpenVPN Access Server met één-klik installatie.
Enterprise-klasse SSL VPN-server met een webbeheerconsole, zelfbedieningsclientportaal en ondersteuning voor alle belangrijke platforms.
Kies een VPS-abonnement voor OpenVPN Access Server
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met OpenVPN Access Server kunt bouwen
OpenVPN Access Server is de commerciële VPN-oplossing gebouwd op het beproefde open-source OpenVPN-protocol. Het voegt een krachtige webgebaseerde beheerinterface, geautomatiseerde clientconfiguratie en multi-factor authenticatie toe om de implementatie van een veilige VPN toegankelijk te maken voor elke organisatie. Twee gratis gelijktijdige verbindingen zijn standaard inbegrepen, met licenties beschikbaar voor grotere teams.
Het zelf hosten van Access Server op uw eigen VPS geeft u een dedicated statisch IP-adres, volledige controle over encryptiesleutels en toegangsbeleid, en geen gedeelde infrastructuur met andere organisaties. In tegenstelling tot gehoste VPN-diensten gaat uw verkeer nooit via een derde partij — waardoor het de juiste keuze is voor bedrijven met strenge beveiligings- of compliance-eisen.
Key features van OpenVPN Access Server
Webbeheerconsole
Configureer gebruikers, authenticatie, netwerken en geavanceerde VPN-instellingen via een uitgebreide browsergebaseerde interface zonder de commandoregel aan te raken.
Eén-klik clientdownloads
Het selfservice klantenportaal stelt gebruikers in staat om vooraf geconfigureerde VPN-clients voor Windows, macOS, Linux, iOS en Android met één klik te downloaden.
Flexibele authenticatie
Ondersteunt lokale accounts, LDAP, RADIUS, SAML en PAM, zodat Access Server integreert met uw bestaande identiteitsinfrastructuur zonder dubbel gebruikersbeheer.
Fijne toegangscontrole
Netwerkbeleid per gebruiker en per groep stelt u in staat te beperken welke bronnen elke gebruiker kan bereiken, waardoor toegang met de minste privileges binnen uw netwerk wordt afgedwongen.
Split Tunneling
Routeer alleen specifiek verkeer via de VPN, terwijl ander verkeer de lokale verbinding direct gebruikt, om zo een balans te vinden tussen beveiliging en prestaties voor externe medewerkers.
Waarom zou je OpenVPN Access Server op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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