Pastefy is een zelfgehost pastebin-platform dat ontwikkelaars en teams een privé, feature-rijk alternatief biedt voor openbare code-sharingdiensten. Met syntax-highlighting voor meer dan 100 programmeertalen, mappenorganisatie voor code-snippetcollecties, met wachtwoord beveiligde pastes en configureerbare vervaldatum, dekt het elk code-sharing scenario zonder gevoelige inhoud naar servers van derden te sturen. Een REST API maakt programmatische creatie van code-snippets mogelijk vanuit CI-pipelines, editors en automatiseringsscripts.

Door Pastefy zelf te hosten op je VPS blijven API-sleutels, databasegegevens, interne configuraties en bedrijfseigen logica volledig binnen je eigen infrastructuur. Je elimineert de grootte- en snelheidslimieten van openbare pastebin-diensten en krijgt de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels voor gegevens af te dwingen die voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van je organisatie.