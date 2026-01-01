Installeer Pastefy met één-klik installatie.
Zelfgehoste pastebin met syntax-highlighting voor meer dan 100 talen, mappenorganisatie, wachtwoordbeveiliging en een REST API voor programmatische toegang.
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Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met Pastefy kunt bouwen
Pastefy is een zelfgehost pastebin-platform dat ontwikkelaars en teams een privé, feature-rijk alternatief biedt voor openbare code-sharingdiensten. Met syntax-highlighting voor meer dan 100 programmeertalen, mappenorganisatie voor code-snippetcollecties, met wachtwoord beveiligde pastes en configureerbare vervaldatum, dekt het elk code-sharing scenario zonder gevoelige inhoud naar servers van derden te sturen. Een REST API maakt programmatische creatie van code-snippets mogelijk vanuit CI-pipelines, editors en automatiseringsscripts.
Door Pastefy zelf te hosten op je VPS blijven API-sleutels, databasegegevens, interne configuraties en bedrijfseigen logica volledig binnen je eigen infrastructuur. Je elimineert de grootte- en snelheidslimieten van openbare pastebin-diensten en krijgt de mogelijkheid om aangepaste bewaarbeleidsregels voor gegevens af te dwingen die voldoen aan de beveiligings- en compliancevereisten van je organisatie.
Key features van Pastefy
Syntaxisaccentuering
Ondersteunt meer dan 100 programmeer- en opmaaktalen met nauwkeurige markering, waardoor complexe code leesbaar wordt tijdens beoordelingen, debugsessies en pair programming.
Wachtwoordbeveiligde plaknotities
Beveilig gevoelige fragmenten met een wachtwoord, zodat alleen geautoriseerde ontvangers inloggegevens, configuratiebestanden of bedrijfseigen code kunnen bekijken die tijdens het oplossen van problemen is gedeeld.
Maporganisatie
Groepeer gerelateerde codefragmenten in mappen en beheer samengestelde verzamelingen van herbruikbare sjablonen, configuratievoorbeelden en referentie-implementaties.
Paste-vervaldatum
Stel vervaltijden in zodat gevoelige foutopsporingsinformatie, tijdelijke tokens en incidentlogboeken automatisch worden verwijderd zonder handmatige opschoning te vereisen.
REST API Toegang
Maak en haal programmatisch plaknotities op vanuit CI/CD-pijplijnen, editor-plugins en automatiseringsscripts met een eenvoudige REST API.
Waarom zou je Pastefy op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
Alles werkt perfect bij Hostinger, de AI-chatbot én de menselijke chat, voor het geval de AI je vraag niet kan beantwoorden. En die VPS is echt geweldig, geen problemen. Dank aan het ontwikkelteam en iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Ga zo door! 🚀
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Ik heb contact opgenomen met de supportafdeling van Hostinger nadat ik de toegang tot mijn zelfgehoste n8n-instantie was kwijtgeraakt, en ik ben enorm onder de indruk. Kodee en Mohammad van het supportteam waren ontzettend geduldig en grondig.
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