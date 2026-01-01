Installeer Pinchflat met één-klik-installatie.
Zelf-gehost YouTube-mediabeheer dat automatisch nieuwe video's downloadt van je favoriete kanalen en afspeellijsten zonder enige handmatige inspanning.
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Wat je met Pinchflat kunt bouwen
Pinchflat is een zelf-gehoste YouTube contentmanager gebouwd op yt-dlp die het downloaden en organiseren van video's van kanalen en afspeellijsten automatiseert. Stel een regel één keer in — Pinchflat controleert periodiek op nieuwe content en downloadt deze automatisch, met eersteklas ondersteuning voor Plex-, Jellyfin- en Kodi-bibliotheken, zodat uw mediacenter up-to-date blijft zonder handmatig werk.
Pinchflat draaien op uw VPS zorgt ervoor dat downloads 24/7 blijven draaien zonder uw thuisbandbreedte of computer te belasten. SponsorBlock-integratie slaat gesponsorde segmenten over, RSS-feedgeneratie verandert kanalen in podcastfeeds, en optionele automatische verwijdering beheert de opslag automatisch naarmate uw bibliotheek groeit.
Key features van Pinchflat
Geautomatiseerde kanaaldownloads
Stel regels in voor kanalen of afspeellijsten en Pinchflat controleert periodiek op nieuwe uploads, en downloadt deze automatisch zonder handmatige activering.
Mediabibliotheekintegratie
Eersteklas ondersteuning voor Plex, Jellyfin en Kodi met een krachtig naamgevingssysteem dat bestanden precies zo organiseert als uw mediaserver verwacht.
SponsorBlock Ondersteuning
Slaat of knipt automatisch gesponsorde segmenten, intro's en outro's uit gedownloade video's met behulp van door de community geleverde SponsorBlock-gegevens.
RSS-feed generatie
Converteert YouTube-kanalen en afspeellijsten naar RSS-feeds, zodat je videomakers kunt volgen in elke podcast- of feedreader-app.
Slim opslagbeheer
Configureer automatische verwijdering van oudere inhoud op basis van leeftijd of aantal om het schijfgebruik onder controle te houden naarmate uw archief groeit.
Waarom zou je Pinchflat op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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