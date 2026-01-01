Pinchflat is een zelf-gehoste YouTube contentmanager gebouwd op yt-dlp die het downloaden en organiseren van video's van kanalen en afspeellijsten automatiseert. Stel een regel één keer in — Pinchflat controleert periodiek op nieuwe content en downloadt deze automatisch, met eersteklas ondersteuning voor Plex-, Jellyfin- en Kodi-bibliotheken, zodat uw mediacenter up-to-date blijft zonder handmatig werk.

Pinchflat draaien op uw VPS zorgt ervoor dat downloads 24/7 blijven draaien zonder uw thuisbandbreedte of computer te belasten. SponsorBlock-integratie slaat gesponsorde segmenten over, RSS-feedgeneratie verandert kanalen in podcastfeeds, en optionele automatische verwijdering beheert de opslag automatisch naarmate uw bibliotheek groeit.