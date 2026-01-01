Installeer HortusFox met één-klik installatie.
Zelfgehost plantbeheersysteem voor het catalogiseren, het inplannen van verzorgingsroutines en het privé organiseren van je tuin.
Kies een VPS-abonnement voor HortusFox
Elk plan heeft alles wat je nodig hebt en meer
Wat je met HortusFox kunt bouwen
HortusFox is een speciaal ontwikkelde webapplicatie voor plantenliefhebbers die hun kamerplanten en tuinen gestructureerd en privé willen beheren. Je kunt planten catalogiseren met foto's, soortnamen en aangepaste kenmerken, ze per locatie organiseren en terugkerende verzorgingsherinneringen instellen voor water geven, bemesten en verpotten. Weerdata-integratie helpt buitentuinierders om verzorgingsschema's af te stemmen op de omgevingsomstandigheden, terwijl ingebouwde plantenherkenning helpt bij het identificeren van onbekende soorten.
HortusFox zelf hosten op je VPS zorgt ervoor dat jaren aan groeirecords, verzorgingsgeschiedenissen en plantenfoto's volledig onder jouw controle blijven — geen enkele cloudservice van derden kan de toegang tot je collectiegegevens stopzetten of je tuingewoonten commercialiseren.
Key features van HortusFox
Verzorgingsherinneringen
Stel terugkerende taken in voor water geven, bemesten en verpotten, zodat geen enkele plant wordt overgeslagen in een drukke verzorgingsplanning.
Locatiegebaseerde organisatie
Wijs planten toe aan specifieke kamers of buitenruimtes om uw collectie snel te filteren en elk gebied onafhankelijk te beheren.
Weerintegratie
Verbind lokale weergegevens om de verzorging van buitenplanten automatisch af te stemmen op regenval en temperatuuromstandigheden.
Plantenherkenning
Identificeer onbekende soorten aan de hand van foto's direct in de app, door bevestigde soortgegevens toe te voegen aan uw catalogus zonder HortusFox te verlaten.
Voorraadbeheer
Houd potten, meststoffen, gereedschappen en benodigdheden bij, samen met je planten, zodat je tuinbenodigdheden altijd inzichtelijk zijn.
Samenwerkende Chat
Met de ingebouwde groepschat kunnen huishoudens en teams de verantwoordelijkheden voor plantenverzorging coördineren zonder aparte berichtenapps.
Waarom zou je HortusFox op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
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