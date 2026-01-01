Installeer Foundry VTT met één klik.
Toonaangevend virtueel tafelbladplatform voor het online spelen van tabletop RPG-sessies met kaarten, karakterbladen, automatisering en spraak-/video-integratie.
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Wat je met Foundry VTT kunt bouwen
Foundry Virtual Tabletop is het toonaangevende commerciële, maar zelf-gehoste platform voor het online spelen van tabletop role-playing games. Gebouwd op een modulaire JavaScript-engine met uitgebreide ondersteuning voor Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu en tientallen andere systemen via communitymodules, biedt het professionele dynamische verlichting, zichtlijnen, geanimeerde tokens, dobbelsteenrolautomatisering en een uitgebreide macrolanguage voor aangepaste spelmechanismen.
Door Foundry zelf te hosten op je VPS houd je elke campagne, elk personageblad en elke gevechtskaart onder je directe controle — geen SaaS-kosten per sessie, geen maandelijkse cloudkosten en geen toegang van derden tot de spelgegevens van je spelers. Een betaalde Foundry-licentie is vereist en wordt eenmalig aangeschaft via foundryvtt.com.
Key features van Foundry VTT
Dynamische verlichting en zicht
Tegelgebaseerde fog of war, zichtlijn-berekeningen, dynamische lichtbronnen en zicht per token bieden spelers een filmwaardige dungeon-crawl ervaring.
Systeem- en modulemarktplaats
Native ondersteuning voor D&D 5e, Pathfinder, Cyberpunk Red, Call of Cthulhu, en 100+ andere systemen via communitymodules en contentpakketten.
Dobbelsteenautomatisering
Ingebouwde dobbelsteenroller met chatintegratie, formuleparser en systeemspecifieke regels die aanvalsrollen, schade, reddingsworpen en vaardigheidscontroles automatiseren.
Spraak- en videochat
Optionele WebRTC spraak- en videokanalen draaien direct in Foundry, zodat groepen geen Discord, Zoom of andere externe tools nodig hebben.
Macro's en JavaScript
Een volledig macrosysteem met JavaScript-toegang tot de spelstatus stelt spelmeesters in staat complexe mechanismen te automatiseren, aangepaste knoppen te bouwen en dynamische scènes te creëren.
Aanhoudende campagnes
Werelden, personages, dagboeken, scènes en spelersgegevens blijven behouden over sessies heen en overleven containerupdates via één benoemd volume.
Waarom zou je Foundry VTT op Hostinger uitvoeren?
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Met 1 klik van start gaan
Start je applicatie direct met een voorgeconfigureerde installatie op. Geen handmatige installatie of ingewikkelde configuratiestappen nodig.
Beveiliging waarop je kunt vertrouwen
Bescherm je applicaties met een ingebouwde firewall, DDoS-bescherming en continue monitoring.
Ingebouwd in Docker Manager
Beheer en voer meerdere Docker-containers uit vanaf één centrale plek. Implementeer, update en monitor je projecten met gemak.
Docker VPS-hosting waarop je kunt vertrouwen.
Ik ben ontzettend tevreden met de VPS-hosting van Hostinger! De uptime is consistent uitstekend, waardoor mijn website altijd soepel draait. Wanneer ik hulp nodig heb, reageert het technische supportteam snel, deskundig en is oprecht behulpzaam.
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