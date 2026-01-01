Foundry Virtual Tabletop is het toonaangevende commerciële, maar zelf-gehoste platform voor het online spelen van tabletop role-playing games. Gebouwd op een modulaire JavaScript-engine met uitgebreide ondersteuning voor Dungeons and Dragons 5e, Pathfinder, Call of Cthulhu en tientallen andere systemen via communitymodules, biedt het professionele dynamische verlichting, zichtlijnen, geanimeerde tokens, dobbelsteenrolautomatisering en een uitgebreide macrolanguage voor aangepaste spelmechanismen.

Door Foundry zelf te hosten op je VPS houd je elke campagne, elk personageblad en elke gevechtskaart onder je directe controle — geen SaaS-kosten per sessie, geen maandelijkse cloudkosten en geen toegang van derden tot de spelgegevens van je spelers. Een betaalde Foundry-licentie is vereist en wordt eenmalig aangeschaft via foundryvtt.com.